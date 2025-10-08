https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/finansal-danismanlik-sirketi-yapay-zekayla-hazirlanmis-rapordaki-hatalar-sebebiyle-avustralya-1100018293.html

Finansal danışmanlık şirketi, yapay zekayla hazırlanmış rapordaki hatalar sebebiyle Avustralya hükümetine ödeme yapacak

Deloitte Avustralya, Avustralya hükümetine sunduğu ve 'yapay zekâ tarafından üretilmiş hatalar' içerdiği ortaya çıkan 440 bin Avustralya dolarlık (yaklaşık 290.000 ABD doları) rapor için kısmi geri ödeme yapacak.Finansal danışmanlık şirketinin Avustralya İstihdam ve Çalışma İlişkileri Bakanlığı için hazırladığı raporda, 'gerçek olmayan bir federal mahkeme alıntısı ve var olmayan akademik araştırma makalelerine atıflar' yer aldığı belirlendi.Söz konusu 237 sayfalık sözkonusu rapor, temmuz ayında bakanlığın internet sitesinde yayımlanmış, ancak Sydney Üniversitesi’nden sağlık ve sosyal hukuk araştırmacısı Chris Rudge’ın “uydurma kaynaklarla dolu” uyarısının ardından raporun düzeltilmiş versiyonu yeniden paylaşılmıştı.Bakanlık, yaptığı açıklamada Deloitte’un raporu gözden geçirdiğini ve bazı dipnotlar ile kaynakların hatalı olduğunu doğruladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Deloitte’un sözleşme kapsamındaki son ödemeyi iade etmeyi kabul ettiği, geri ödeme tutarının ise ödeme tamamlandıktan sonra açıklanacağı ifade edildi.

