Everest'te kar fırtınası felaketi: Ekipler 200'den fazla dağcıyı kurtarmak için zamana karşı yarışıyor

Everest’te kar fırtınası felaketi: Ekipler 200’den fazla dağcıyı kurtarmak için zamana karşı yarışıyor

Tibet’in Everest yamacında aniden bastıran kar fırtınası yüzünden yüzlerce dağcı mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri 4 bin metrede zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Tibet'in doğusunda bulunan Everest Dağı yamaçlarında etkili olan şiddetli kar fırtınası nedeniyle yüzlerce dağcı bölgede günlerce mahsur kaldı. Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık 350 kişi güvenli bölge olan Qudang kasabasına ulaştırıldı. Bölgede kalan 200'e yakın dağcıyla iletişim kurulduğunu belirten yetkililer dağcıların aşamalı olarak tahliye edilmesini planladıklarını açıkladı.Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandıKarla kaplı kamplara ulaşmak için yüzlerce yerli gönüllü ve kurtarma ekibinin görevlendirildiği belirtildi. 4 bin metrenin üzerindeki bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle yollar kapandı, bazı gruplar 48 saat boyunca yardım beklemek zorunda kaldı.'Ekim ayında bu hava koşulları normal değil'Kurtarılan dağcılardan birinin medyaya yaptığı açıklamada, "Bu yıl hava koşulları normal değil. Rehberimiz, Ekim ayında böyle bir hava hiç görmediğini söyledi. Hipotermi riski çok yüksekti” şu ifadelere yer verildi. Çadırlarının çökmemesi için her 10 dakikada bir karı temizlediklerini belirten dağcılar, yaşadıkları zorlukları anlattı.Tatil nedeniyle bölgeye yoğun ziyaret varArama kurtarma ekipleri, hafta sonundan bu yana Himalayalar'da etkili olan aşırı kar yağışı be yağmurun bölgede büyük bir risk oluşturduğunu söyledi. Aynı hava koşullarından etkilenen Nepal'de cuma gününden bu yana meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 47 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.Çinli yetkililer, Çin Ulusal Günü ve Güz Ortası Bayramı olan 'Altın Hafta' tatili nedeniyle bölgeye yoğun ziyaret olduğunu ve özellikle Everest'in doğusundaki Karma Vadisi'nde yüzlerce kişinin bulunduğunu bildirdi.Kar fırtınası ve çığ daha önce de can aldıEkim 2014'te Everest'in batısındaki Annapurna bölgesinde meydana gelen beklenmedik bir kar fırtınası yüzünden 43 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi günlerce kayıp kaldı. Ölenlerin büyük kısmının yabancı turistler ve yerel rehberlerin olduğu olay, Himalayalar tarihinin en ölümcül fırtınalarından biri olarak kayda geçti.Nisan 2015'te Nepal'de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem, Everest'te büyük bir çığa yol açmış, toplamda 24 dağcı ve rehber hayatını kaybederken onlarca kişi yaralanmıştı. Olay sırasında Everest ana kampı tamamen yıkılmıştı.

