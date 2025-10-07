https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/chp-genel-baskani-ozelden-nadir-toprak-elementi-cikisi-sattirmayiz-1099998133.html
CHP Genel Başkanı Özel'den 'nadir toprak elementi' çıkışı: 'Sattırmayız'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında yaptığı konuşmada 'nadir elementler' vurgusu yaptı ve 'nadir elementler Türkiye'nin geleceğini, sattırmayalım'... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" vurgu yaptı. Özel, "Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız" dedi. Bu ülkenin nadir elementlerini sattırmayızKonuşmasında Özel şunları söyledi; "Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor.Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde gündeme geldiği öne sürülen "nadir toprak elementlerine" vurgu yaptı.
Bu ülkenin nadir elementlerini sattırmayız
Konuşmasında Özel şunları söyledi;
"Gitmiş nadir elementlerin pazarlığını etmiş. Bunların en çok olduğu yer Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor.
Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."