Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/durduk-yere-gece-3te-uyaniyorsaniz-dikkat-uzmanlar-neler-yapilmasi-gerektigini-tek-tek-acikladi-1100019253.html
Durduk yere gece 3’te uyanıyorsanız dikkat: Uzmanlar neler yapılması gerektiğini tek tek açıkladı
Durduk yere gece 3’te uyanıyorsanız dikkat: Uzmanlar neler yapılması gerektiğini tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
Uzmanlara göre geceleri sık sık uyanıp tuvalete gitmek, özellikle erkeklerde prostat sorunlarının habercisi olabilir. Araştırmalar, erkeklerin dörtte birinden... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T12:43+0300
2025-10-08T12:45+0300
sağlik
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
uyku
sağlıklı uyku
uyku apnesi
düzensiz uyku
uyku ilacı
uyku düzeni
uykusuzluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098613334_0:315:1024:891_1920x0_80_0_0_66accba1ba7ff03de31206a00b0a63d8.png
Birçok kişi için kesintisiz 8 saatlik uyku ulaşılması zor bir hedef. Mental Health UK verilerine göre, İngiltere’de her beş kişiden biri yeterince uyuyamıyor.Ancak uzmanlar, özellikle geceleri birkaç kez tuvalete kalkmanın, yalnızca uykusuzluktan değil, ciddi bir tıbbi durumdan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor.Erkeklerin dörtte biri gece tuvalete kalkıyorKing Edward VII’s Hospital tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin dörtte birinden fazlasının geceleri tuvalete kalktığını ortaya koydu. Ancak bu kişilerin yalnızca yüzde 20’si, durumun prostat kaynaklı olabileceğini düşünüyor.Çoğu erkek bu durumu yaşlanma, fazla su içme ya da kafein tüketimi ile ilişkilendiriyor.Geceleri üç kezden fazla tuvalete gitmek uyarı olabilir2023 yılında yapılan araştırma, gece üç kez veya daha fazla tuvalete gitmenin, prostat kanserinin erken belirtilerinden biri olabileceğini gösterdi.NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi), prostat kanserinin genellikle 50 yaş üzeri erkekleri etkilediğini ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir olduğunu vurguluyor.Prostat kanseri belirtileriUzmanlara göre prostat kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:“Erkekler utanmamalı, doktora gitmeli” uyarısıKing Edward VII’s Hospital uzmanlarından Prof. Caroline Moore, birçok erkeğin bu tür belirtileri utanç verici bulduğu için doktora gitmediğini söyledi.Moore, “Biz bu belirtilerle çok sık karşılaşıyoruz, utanılacak bir durum yok.Erken teşhis hayat kurtarır,” dedi.Profesör, çoğu zaman bu durumun kafein veya alkol tüketiminin azaltılmasıyla çözülebileceğini, ancak ciddi vakalarda tıbbi müdahale gerektiğini belirtti.“Eğer altta daha ciddi bir sorun varsa, günümüzde çok sayıda tanı ve tedavi yöntemi mevcut,” ifadelerini kullandı.Uzmanlardan erken teşhis çağrısıUzmanlar, gece uykudan sık uyanma, idrar yaparken zorlanma veya ağrı gibi belirtileri olan erkeklerin vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneriyor.Erken teşhis edilen prostat kanseri, yüksek oranda tedavi edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bilim-insanlari-kovid-19un-neden-oldugu-kalici-beyin-sisi-icin-harekete-gecti-tedavisi-bulundu-1099991514.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0f/1098613334_0:219:1024:987_1920x0_80_0_0_d875240c7e4e7e3c8c53a7da0027c19b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), uyku, sağlıklı uyku, uyku apnesi, düzensiz uyku, uyku ilacı, uyku düzeni, uykusuzluk
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), uyku, sağlıklı uyku, uyku apnesi, düzensiz uyku, uyku ilacı, uyku düzeni, uykusuzluk

Durduk yere gece 3’te uyanıyorsanız dikkat: Uzmanlar neler yapılması gerektiğini tek tek açıkladı

12:43 08.10.2025 (güncellendi: 12:45 08.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturuyku kalitesi
uyku kalitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Uzmanlara göre geceleri sık sık uyanıp tuvalete gitmek, özellikle erkeklerde prostat sorunlarının habercisi olabilir. Araştırmalar, erkeklerin dörtte birinden fazlasının geceleri idrara kalktığını, ancak çoğunun bunu yaşlanma veya fazla su içmeye bağladığını gösteriyor. Oysa bu durum prostat kanseri belirtisi olabilir.
Birçok kişi için kesintisiz 8 saatlik uyku ulaşılması zor bir hedef. Mental Health UK verilerine göre, İngiltere’de her beş kişiden biri yeterince uyuyamıyor.
Ancak uzmanlar, özellikle geceleri birkaç kez tuvalete kalkmanın, yalnızca uykusuzluktan değil, ciddi bir tıbbi durumdan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor.

Erkeklerin dörtte biri gece tuvalete kalkıyor

King Edward VII’s Hospital tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin dörtte birinden fazlasının geceleri tuvalete kalktığını ortaya koydu. Ancak bu kişilerin yalnızca yüzde 20’si, durumun prostat kaynaklı olabileceğini düşünüyor.
Çoğu erkek bu durumu yaşlanma, fazla su içme ya da kafein tüketimi ile ilişkilendiriyor.

Geceleri üç kezden fazla tuvalete gitmek uyarı olabilir

2023 yılında yapılan araştırma, gece üç kez veya daha fazla tuvalete gitmenin, prostat kanserinin erken belirtilerinden biri olabileceğini gösterdi.
NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi), prostat kanserinin genellikle 50 yaş üzeri erkekleri etkilediğini ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir olduğunu vurguluyor.

Prostat kanseri belirtileri

Uzmanlara göre prostat kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:
Geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı,
İdrara başlamada zorlanma veya zorlanarak idrar yapma,
Zayıf veya kesik idrar akışı,
Tam boşalmama hissi,
Acil idrar yapma ihtiyacı,
İdrarda veya menide kan,
İktidarsızlık,
Nedensiz kilo kaybı ve bel ağrısı.

“Erkekler utanmamalı, doktora gitmeli” uyarısı

King Edward VII’s Hospital uzmanlarından Prof. Caroline Moore, birçok erkeğin bu tür belirtileri utanç verici bulduğu için doktora gitmediğini söyledi.
Moore, “Biz bu belirtilerle çok sık karşılaşıyoruz, utanılacak bir durum yok.
Erken teşhis hayat kurtarır,” dedi.
Profesör, çoğu zaman bu durumun kafein veya alkol tüketiminin azaltılmasıyla çözülebileceğini, ancak ciddi vakalarda tıbbi müdahale gerektiğini belirtti.
“Eğer altta daha ciddi bir sorun varsa, günümüzde çok sayıda tanı ve tedavi yöntemi mevcut,” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan erken teşhis çağrısı

Uzmanlar, gece uykudan sık uyanma, idrar yaparken zorlanma veya ağrı gibi belirtileri olan erkeklerin vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneriyor.
Erken teşhis edilen prostat kanseri, yüksek oranda tedavi edilebiliyor.
Beyin sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
SAĞLIK
Bilim insanları KOVID-19'un neden olduğu kalıcı 'beyin sisi' için harekete geçti: Tedavisi bulundu
Dün, 15:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала