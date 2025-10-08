Durduk yere gece 3’te uyanıyorsanız dikkat: Uzmanlar neler yapılması gerektiğini tek tek açıkladı
12:43 08.10.2025 (güncellendi: 12:45 08.10.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturuyku kalitesi
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Uzmanlara göre geceleri sık sık uyanıp tuvalete gitmek, özellikle erkeklerde prostat sorunlarının habercisi olabilir. Araştırmalar, erkeklerin dörtte birinden fazlasının geceleri idrara kalktığını, ancak çoğunun bunu yaşlanma veya fazla su içmeye bağladığını gösteriyor. Oysa bu durum prostat kanseri belirtisi olabilir.
Birçok kişi için kesintisiz 8 saatlik uyku ulaşılması zor bir hedef. Mental Health UK verilerine göre, İngiltere’de her beş kişiden biri yeterince uyuyamıyor.
Ancak uzmanlar, özellikle geceleri birkaç kez tuvalete kalkmanın, yalnızca uykusuzluktan değil, ciddi bir tıbbi durumdan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor.
Erkeklerin dörtte biri gece tuvalete kalkıyor
King Edward VII’s Hospital tarafından yapılan bir araştırma, erkeklerin dörtte birinden fazlasının geceleri tuvalete kalktığını ortaya koydu. Ancak bu kişilerin yalnızca yüzde 20’si, durumun prostat kaynaklı olabileceğini düşünüyor.
Çoğu erkek bu durumu yaşlanma, fazla su içme ya da kafein tüketimi ile ilişkilendiriyor.
Çoğu erkek bu durumu yaşlanma, fazla su içme ya da kafein tüketimi ile ilişkilendiriyor.
Geceleri üç kezden fazla tuvalete gitmek uyarı olabilir
2023 yılında yapılan araştırma, gece üç kez veya daha fazla tuvalete gitmenin, prostat kanserinin erken belirtilerinden biri olabileceğini gösterdi.
NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi), prostat kanserinin genellikle 50 yaş üzeri erkekleri etkilediğini ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir olduğunu vurguluyor.
NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi), prostat kanserinin genellikle 50 yaş üzeri erkekleri etkilediğini ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir olduğunu vurguluyor.
Prostat kanseri belirtileri
Uzmanlara göre prostat kanserinin en yaygın belirtileri şunlar:
Geceleri sık sık idrar yapma ihtiyacı,
İdrara başlamada zorlanma veya zorlanarak idrar yapma,
Zayıf veya kesik idrar akışı,
Tam boşalmama hissi,
Acil idrar yapma ihtiyacı,
İdrarda veya menide kan,
İktidarsızlık,
Nedensiz kilo kaybı ve bel ağrısı.
“Erkekler utanmamalı, doktora gitmeli” uyarısı
King Edward VII’s Hospital uzmanlarından Prof. Caroline Moore, birçok erkeğin bu tür belirtileri utanç verici bulduğu için doktora gitmediğini söyledi.
Moore, “Biz bu belirtilerle çok sık karşılaşıyoruz, utanılacak bir durum yok.
Erken teşhis hayat kurtarır,” dedi.
Moore, “Biz bu belirtilerle çok sık karşılaşıyoruz, utanılacak bir durum yok.
Erken teşhis hayat kurtarır,” dedi.
Profesör, çoğu zaman bu durumun kafein veya alkol tüketiminin azaltılmasıyla çözülebileceğini, ancak ciddi vakalarda tıbbi müdahale gerektiğini belirtti.
“Eğer altta daha ciddi bir sorun varsa, günümüzde çok sayıda tanı ve tedavi yöntemi mevcut,” ifadelerini kullandı.
“Eğer altta daha ciddi bir sorun varsa, günümüzde çok sayıda tanı ve tedavi yöntemi mevcut,” ifadelerini kullandı.
Uzmanlardan erken teşhis çağrısı
Uzmanlar, gece uykudan sık uyanma, idrar yaparken zorlanma veya ağrı gibi belirtileri olan erkeklerin vakit kaybetmeden doktora başvurmasını öneriyor.
Erken teşhis edilen prostat kanseri, yüksek oranda tedavi edilebiliyor.
Erken teşhis edilen prostat kanseri, yüksek oranda tedavi edilebiliyor.