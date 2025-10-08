Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/dunyaya-uydulardan-bile-daha-yakin-gecti-2025-tf-asteroidi-gectikten-sonra-fark-edildi-1100028378.html
Dünya'ya uydulardan bile daha yakın geçti: 2025 TF asteroidi geçtikten sonra fark edildi
Dünya’ya uydulardan bile daha yakın geçti: 2025 TF asteroidi geçtikten sonra fark edildi
ESA, 2025 TF adlı asteroidin Dünya’nın yalnızca 430 kilometre üzerinden geçtiğini açıkladı. Bilim insanları, göktaşının ISS yörüngesi kadar yaklaştığını ve geçişin ancak ardından fark edildiğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta Dünya’nın yalnızca 430 kilometre üzerinden geçen küçük bir asteroid, bilim insanları tarafından ancak geçtikten birkaç saat sonra fark edildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 2025 TF olarak adlandırılan gök cismi, 1 Ekim’de Türkiye saatiyle 03.47’de Antarktika üzerinden geçti. Bu mesafe, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngesiyle neredeyse aynı seviyede.Yaklaşık 1 ila 3 metre çapındaki asteroid, Dünya’ya çarpsaydı bile ciddi bir tehlike oluşturmayacaktı. ESA, bu büyüklükteki cisimlerin atmosfere girmesi durumunda “parlak bir ateş topu” oluşturarak yanacağını, yalnızca küçük meteor parçaları bırakabileceğini belirtti.Geçtikten sonra fark edildiESA’nın açıklamasına göre, 2025 TF Dünya’nın yanından geçtikten birkaç saat sonra fark edildi. Arizona’daki Catalina Sky Survey ekibi, cismi ilk tespit eden araştırmacılar oldu. Ardından ESA’nın Gezegen Savunma Ofisi gözlemi doğruladı ve asteroitin geçiş zamanını yüksek hassasiyetle hesapladı.Dünya’nın yakınından geçen en yakın ikinci asteroidBu olay, 2020 VT4 adlı göktaşının yalnızca 368 kilometre mesafeden geçtiği olaydan sonra tarihte kaydedilen en yakın ikinci asteroid geçişi olarak yerini aldı.NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) verilerine göre 2025 TF, bir sonraki kez Nisan 2087’de Dünya’nın yakınından geçecek. Ancak bu kez mesafe çok daha fazla olacak: yaklaşık 8 milyon kilometre, yani Ay’ın Dünya’ya uzaklığının 21 katı.Ayrıca, 2025 TF’nin ardından bir gün sonra 2025 TQ2 adlı bir başka küçük asteroid de Kanada semalarından yaklaşık 4 bin 800 kilometre uzaklıktan geçti.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2025 TF adlı küçük bir asteroidin Dünya’ya, uyduların yörüngesinden bile yakın geçtiğini açıkladı. Bilim insanları, asteroidin Dünya'nın yakınından geçmesinden saatler sonra fark edildiğini belirtti. 2025 TF, Dünya'nın yakınından geçen en yakın ikinci asteroit olarak kayıtlara geçti.
Geçtiğimiz hafta Dünya’nın yalnızca 430 kilometre üzerinden geçen küçük bir asteroid, bilim insanları tarafından ancak geçtikten birkaç saat sonra fark edildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 2025 TF olarak adlandırılan gök cismi, 1 Ekim’de Türkiye saatiyle 03.47’de Antarktika üzerinden geçti. Bu mesafe, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngesiyle neredeyse aynı seviyede.
Yaklaşık 1 ila 3 metre çapındaki asteroid, Dünya’ya çarpsaydı bile ciddi bir tehlike oluşturmayacaktı. ESA, bu büyüklükteki cisimlerin atmosfere girmesi durumunda “parlak bir ateş topu” oluşturarak yanacağını, yalnızca küçük meteor parçaları bırakabileceğini belirtti.

Geçtikten sonra fark edildi

ESA’nın açıklamasına göre, 2025 TF Dünya’nın yanından geçtikten birkaç saat sonra fark edildi. Arizona’daki Catalina Sky Survey ekibi, cismi ilk tespit eden araştırmacılar oldu. Ardından ESA’nın Gezegen Savunma Ofisi gözlemi doğruladı ve asteroitin geçiş zamanını yüksek hassasiyetle hesapladı.

Dünya’nın yakınından geçen en yakın ikinci asteroid

Bu olay, 2020 VT4 adlı göktaşının yalnızca 368 kilometre mesafeden geçtiği olaydan sonra tarihte kaydedilen en yakın ikinci asteroid geçişi olarak yerini aldı.
NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) verilerine göre 2025 TF, bir sonraki kez Nisan 2087’de Dünya’nın yakınından geçecek. Ancak bu kez mesafe çok daha fazla olacak: yaklaşık 8 milyon kilometre, yani Ay’ın Dünya’ya uzaklığının 21 katı.
Ayrıca, 2025 TF’nin ardından bir gün sonra 2025 TQ2 adlı bir başka küçük asteroid de Kanada semalarından yaklaşık 4 bin 800 kilometre uzaklıktan geçti.
