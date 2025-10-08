Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/disisleri-bakani-fidan-suriyeye-yaptirimlar-bir-an-once-kaldirilmali-1100034085.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi. İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T17:57+0300
2025-10-08T18:25+0300
türki̇ye
türkiye
ortadoğu
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye geçici hükümeti
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091382368_0:8:593:342_1920x0_80_0_0_534b6f271b258c17f92a61bb84b9b90e.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.İki bakan görüşmede bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve 10 Mart mutabakatının uygulanması konularını ele aldı. Bakan Fidan, ''Suriye’ye uygulanan yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı'' açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, ''Suriye toplumunun uluslararası toplumdan beklentisi var. 10 Mart mutabakatı eksiksiz şekilde uygulanmalıdır'' dedi.Gazze konusuna değinen Bakan Fidan, ''Gazze için hedeflenen 4 husus var. İsrail ve Hamas dolaylı olarak Mısır'da görüşüyor. Uzlaşma olursa ateşkes ilan edilecek'' şeklinde konuştu.'SDG anlaşmaya uymalı'Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise ''10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı. SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz'' çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/son-dakika-haberler-tom-barrack-suriye-ziyaretin-turkiyenin-cikarlarini-zayiflatmaya-yonelik-degildi-1100033780.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091382368_47:0:548:376_1920x0_80_0_0_08ef546e36c25f21c835bcf1ff6e9699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ortadoğu, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye krizi, suriye ordusu, suriye muhalefeti
türkiye, ortadoğu, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye krizi, suriye ordusu, suriye muhalefeti

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

17:57 08.10.2025 (güncellendi: 18:25 08.10.2025)
© AAHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi. İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.
İki bakan görüşmede bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve 10 Mart mutabakatının uygulanması konularını ele aldı. Bakan Fidan, ''Suriye’ye uygulanan yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı'' açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan, ''Suriye toplumunun uluslararası toplumdan beklentisi var. 10 Mart mutabakatı eksiksiz şekilde uygulanmalıdır'' dedi.
Gazze konusuna değinen Bakan Fidan, ''Gazze için hedeflenen 4 husus var. İsrail ve Hamas dolaylı olarak Mısır'da görüşüyor. Uzlaşma olursa ateşkes ilan edilecek'' şeklinde konuştu.

'SDG anlaşmaya uymalı'

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise ''10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı. SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz'' çağrısında bulundu.
Tom Barrack - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
DÜNYA
Barrack: Suriye ziyaretim Türkiye'nin çıkarlarını zayıflatmaya yönelik değildi
17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала