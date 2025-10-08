https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/disisleri-bakani-fidan-suriyeye-yaptirimlar-bir-an-once-kaldirilmali-1100034085.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'ye yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani'yle bir araya geldi. İki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.İki bakan görüşmede bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve 10 Mart mutabakatının uygulanması konularını ele aldı. Bakan Fidan, ''Suriye’ye uygulanan yaptırımlar bir an önce kaldırılmalı'' açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, ''Suriye toplumunun uluslararası toplumdan beklentisi var. 10 Mart mutabakatı eksiksiz şekilde uygulanmalıdır'' dedi.Gazze konusuna değinen Bakan Fidan, ''Gazze için hedeflenen 4 husus var. İsrail ve Hamas dolaylı olarak Mısır'da görüşüyor. Uzlaşma olursa ateşkes ilan edilecek'' şeklinde konuştu.'SDG anlaşmaya uymalı'Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise ''10 Mart mutabakatı kağıt üstünde kaldı. SDG'yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz'' çağrısında bulundu.

