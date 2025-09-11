Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fransadan-radikal-oneri-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-1099301019.html
Fransa’dan radikal öneri: 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Fransa’dan radikal öneri: 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Sputnik Türkiye
Fransa’da hazırlanan kapsamlı rapor, TikTok’un gençler üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Parlamenter komisyon, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya... 11.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-11T19:41+0300
2025-09-11T19:41+0300
dünya
haberler
avrupa
fransa
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c1bbc594e080f33e2ad0ae0e803cfa16.jpg
Fransa'da altı ay süren soruşturmada gençler ve aileler dinlendi. Rapor, TikTok’un “çocukları bilerek zehirli, bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktığını” belirtti. Komisyon, platformu 'gençler için bir sıkıntı üretim hattı' olarak tanımladı. Bir anne kızını kaybettikten sonra yaşadıklarını “İzlediği hiçbir içerik ona yaşama isteği vermedi. Aksine hep ölümü bir çözüm gibi sundu” sözleriyle anlattı. TikTok ise iddiaları reddetti ve “70’ten fazla güvenlik özelliğiyle gençleri korumak için çalıştıklarını” savundu.Komisyon raporu önerileri dikkat çektiRaporda öne çıkan 43 öneri arasında; 15 yaş altına sosyal medya yasağı, 15-18 yaş arasındaki gençler için 22.00-08.00 saatleri arasında dijital sokağa çıkma yasağı, okullarda cep telefonu kullanımı yasağı ve ebeveynlere 'dijital ihmal suçu' getirilmesi maddeleri yer aldı.Avrupa genelinde gündemde Fransa dışında bazı Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamalarını planlıyor. Danimarka benzer bir yasağı tartışırken, İspanya'nın ise 16 yaş altı için ebeveyn onayı şartı getirecek yasa tasarısını planladığı ifade edildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 sonunda Avrupa için en iyi yaklaşımı belirleyecek bir uzman paneli kurulacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/sosyal-medya-jargonu-cambridge-sozlugune-girdi-skibidi-broligarchy-trandwife-ne-anlama-geliyor-1098668907.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/18/1095641118_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4ebf01c49dc3e8c15be5e4db84bc386b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, avrupa, fransa, sosyal medya
haberler, avrupa, fransa, sosyal medya

Fransa’dan radikal öneri: 15 yaş altına sosyal medya yasağı

19:41 11.09.2025
© AATelefon
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AA
Abone ol
Fransa’da hazırlanan kapsamlı rapor, TikTok’un gençler üzerindeki etkilerini mercek altına aldı. Parlamenter komisyon, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya tamamen erişiminin yasaklanmasını ve 15-18 yaş arası gençlere gece boyunca 'dijital sokağa çıkma yasağı' uygulanmasını önerdi.
Fransa'da altı ay süren soruşturmada gençler ve aileler dinlendi. Rapor, TikTok’un “çocukları bilerek zehirli, bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktığını” belirtti.
Komisyon, platformu 'gençler için bir sıkıntı üretim hattı' olarak tanımladı. Bir anne kızını kaybettikten sonra yaşadıklarını “İzlediği hiçbir içerik ona yaşama isteği vermedi. Aksine hep ölümü bir çözüm gibi sundu” sözleriyle anlattı. TikTok ise iddiaları reddetti ve “70’ten fazla güvenlik özelliğiyle gençleri korumak için çalıştıklarını” savundu.

Komisyon raporu önerileri dikkat çekti

Raporda öne çıkan 43 öneri arasında; 15 yaş altına sosyal medya yasağı, 15-18 yaş arasındaki gençler için 22.00-08.00 saatleri arasında dijital sokağa çıkma yasağı, okullarda cep telefonu kullanımı yasağı ve ebeveynlere 'dijital ihmal suçu' getirilmesi maddeleri yer aldı.

Avrupa genelinde gündemde

Fransa dışında bazı Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamalarını planlıyor. Danimarka benzer bir yasağı tartışırken, İspanya'nın ise 16 yaş altı için ebeveyn onayı şartı getirecek yasa tasarısını planladığı ifade edildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 sonunda Avrupa için en iyi yaklaşımı belirleyecek bir uzman paneli kurulacağını açıkladı.
sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
YAŞAM
Sosyal medya jargonu Cambridge Sözlüğü'ne girdi: Skibidi, broligarchy, trandwife ne anlama geliyor?
18 Ağustos, 16:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала