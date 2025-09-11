https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/fransadan-radikal-oneri-15-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-1099301019.html
Fransa’dan radikal öneri: 15 yaş altına sosyal medya yasağı
Fransa’dan radikal öneri: 15 yaş altına sosyal medya yasağı
11.09.2025
Fransa'da altı ay süren soruşturmada gençler ve aileler dinlendi. Rapor, TikTok’un “çocukları bilerek zehirli, bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktığını” belirtti. Komisyon, platformu 'gençler için bir sıkıntı üretim hattı' olarak tanımladı. Bir anne kızını kaybettikten sonra yaşadıklarını “İzlediği hiçbir içerik ona yaşama isteği vermedi. Aksine hep ölümü bir çözüm gibi sundu” sözleriyle anlattı. TikTok ise iddiaları reddetti ve “70’ten fazla güvenlik özelliğiyle gençleri korumak için çalıştıklarını” savundu.Komisyon raporu önerileri dikkat çektiRaporda öne çıkan 43 öneri arasında; 15 yaş altına sosyal medya yasağı, 15-18 yaş arasındaki gençler için 22.00-08.00 saatleri arasında dijital sokağa çıkma yasağı, okullarda cep telefonu kullanımı yasağı ve ebeveynlere 'dijital ihmal suçu' getirilmesi maddeleri yer aldı.Avrupa genelinde gündemde Fransa dışında bazı Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamalarını planlıyor. Danimarka benzer bir yasağı tartışırken, İspanya'nın ise 16 yaş altı için ebeveyn onayı şartı getirecek yasa tasarısını planladığı ifade edildi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 sonunda Avrupa için en iyi yaklaşımı belirleyecek bir uzman paneli kurulacağını açıkladı.
Fransa'da altı ay süren soruşturmada gençler ve aileler dinlendi. Rapor, TikTok’un “çocukları bilerek zehirli, bağımlılık yapan içeriklere maruz bıraktığını” belirtti.
Komisyon, platformu 'gençler için bir sıkıntı üretim hattı' olarak tanımladı. Bir anne kızını kaybettikten sonra yaşadıklarını “İzlediği hiçbir içerik ona yaşama isteği vermedi. Aksine hep ölümü bir çözüm gibi sundu” sözleriyle anlattı. TikTok ise iddiaları reddetti ve “70’ten fazla güvenlik özelliğiyle gençleri korumak için çalıştıklarını” savundu.
Komisyon raporu önerileri dikkat çekti
Raporda öne çıkan 43 öneri arasında; 15 yaş altına sosyal medya yasağı, 15-18 yaş arasındaki gençler için 22.00-08.00 saatleri arasında dijital sokağa çıkma yasağı, okullarda cep telefonu kullanımı yasağı ve ebeveynlere 'dijital ihmal suçu' getirilmesi maddeleri yer aldı.
Avrupa genelinde gündemde
Fransa dışında bazı Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamalarını planlıyor. Danimarka benzer bir yasağı tartışırken, İspanya'nın ise 16 yaş altı için ebeveyn onayı şartı getirecek yasa tasarısını planladığı ifade edildi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2025 sonunda Avrupa için en iyi yaklaşımı belirleyecek bir uzman paneli kurulacağını açıkladı.