Bob Ross’un tabloları açık artırmaya çıkıyor: Geliri kamu yayıncılığına destek olacak

Ünlü ressam Bob Ross'un 30 eseri, ABD federal fon kesinlerinin ardından açık artırmada satışa çıkarılacak. Gelirinin kamu yayıncılığına destek olacağı tablolara milyon dolarlık değer biçildi.

ABD’nin ikonik ressamlarından Bob Ross’un 30 orijinal tablosu, kamu yayıncılığına destek amacıyla açık artırmaya çıkıyor. Federal fon kesintileri kamu yayıncılığını vurduABD'de federal bütçeden sağlanan 1.1 milyar dolarlık fonun kesilmesi sonrası gelir kaybı yaşayan televizyon istasyonları, bu müzayededen elde edilecek gelirle program maliyetlerini karşılamayı hedefliyor.Los Angeles’taki Bonhams Müzayede Evi, Ross’un üç eserini 11 Kasım’da satışa sunacak. Ardından Londra, New York, Boston ve çevrim içi müzayedelerle satışlar devam edecek. Elde edilecek tüm gelir, Amerikan Kamu Televizyonu (APT) içeriğini kullanan istasyonlara aktarılacak.'Sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz'Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, “Bob, sanatın herkes için ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyordu. Bu açık artırma, onun mirasının sanat ve eğitim yoluyla yaşamaya devam etmesini sağlıyor” dedi.Federal fonların kesilmesi, özellikle kırsal ve küçük çaplı istasyonları zora soktu. Birçok kanal bağış kampanyaları başlatırken, bazıları personel azaltımı ve yayın kesintileri yapmak zorunda kaldı.Ross’un tabloları, sanatçının 1980’ler ve 1990’lardaki televizyon programı “The Joy of Painting” (Resim Sevinci) döneminden seçildi. Dağ manzaraları, göl yansımaları ve huzurlu doğa sahneleriyle tanınan bu eserler, Ross’un tipik “mutlu küçük kazalar” yaklaşımını yansıtıyor.Ross’un tablolarına milyon dolarlık değer biçildiBonhams, Ross’un daha önce satılan iki tablosunun 114 bin 800 dolar ve 95 bin 750 dolara alıcı bulduğunu, bu serideki 30 eserin toplam değerinin 850 bin ila 1.4 milyon dolar arasında tahmin edildiğini açıkladı.Bob Ross, 1995 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sanatçının sakin üslubu, doğaya sevgisi ve “yanlış yoktur, sadece mutlu kazalar vardır” felsefesi, pandemi döneminde yeniden popülerlik kazanmıştı.

