https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bosanma-davasinda-bir-yillik-bekleme-suresi-aymye-tasindi-gereksiz-mudahale-vurgusu--1100027083.html

Boşanma davasında 'bir yıllık bekleme süresi' AYM'ye taşındı: 'Gereksiz müdahale' vurgusu

Boşanma davasında 'bir yıllık bekleme süresi' AYM'ye taşındı: 'Gereksiz müdahale' vurgusu

Sputnik Türkiye

Yerel mahkeme, reddedilen boşanma davası sonrası 'bir yıl bekleme şartı'nın iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bu sürenin tarafların... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T14:44+0300

2025-10-08T14:44+0300

2025-10-08T14:44+0300

türki̇ye

anayasa mahkemesi (aym)

aile mahkemesi

anayasa

boşanma

boşanma davası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

Ankara 18. Aile Mahkemesi, reddedilen boşanma davası sonrasında 'ortak hayat yeniden kurulamazsa boşanmaya karar verilir' hükmündeki 1 yıllık bekleme şartının iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuran yerel mahkeme, 'Fiilen biten bir evliliğin bekleme şartıyla uzatılmasının, tarafların özel hayatına ve aile düzenine gereksiz müdahale oluşturuyor” dedi.'Bir yıllık bekleme süresi Anayasa'ya aykırı'Habertürk'ün haberine göre, Ankara 18. Aile Mahkemesi, baktığı bir boşanma davasında Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında yer alan “1 yıllık bekleme” düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vardı. Mahkeme, söz konusu hükmün iptali istemiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuru dilekçesinde ise bunun nedenlerini tek tek tespit etti: AYM'nin vereceği karar bekleniyorBaşvuruyu ilk inceleme kapsamında görüşen AYM, dosyayı önümüzdeki günlerde yeniden gündeme alacak. Yüksek mahkemenin verdiği karar, boşanma hukukunda “ret sonrası bekleme” kuralının geleceğini belirleyecek.AYM, eğer başvuruyu kabul eder ve düzenlemeyi iptal ederse; reddedilen boşanma davası sonrası eşlerden biri, 1 yıl beklemeksizin yeni dava açabilecek. Bu durumda “ortak hayatın yeniden kurulamaması” kriteri korunacak ancak bekleme süresi tamamen kalkmış olacak. Yüksek Mahkeme’nin vereceği karar, hem mahkemelerin iş yükü hem de bireylerin özel hayatlarına ilişkin tasarruf özgürlüğü açısından belirleyici olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/aym-bosanan-kadinlar-icin-300-gun-yasaginda-son-noktayi-koydu-yasak-kalkti-mi-1099261894.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anayasa mahkemesi (aym), aile mahkemesi, anayasa, boşanma, boşanma davası