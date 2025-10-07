Türkiye
İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?
İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?
İsrail’in bombardımanları yalnızca insan yaşamını değil, Gazze’deki yaşamın temel dayanaklarını da hedef aldı. BM’ye bağlı uzmanlar, tarım arazilerinden hastanelere, üniversitelerden dini yapılara kadar altyapının 21. yüzyılın hiçbir çatışmasında görülmemiş ölçekte” yok edildiğini belirtiyor. Sputnik, Gazze'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası halini gösteren görüntüleri bir galeride topladı.
İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?

17:24 07.10.2025
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 2 yılı geride bıraktı. İsrail ordusunun Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 67 bini aşmış durumda, 20 binden fazlası çocuk.
İsrail’in bombardımanları yalnızca insan yaşamını değil, Gazze’deki yaşamın temel dayanaklarını da hedef aldı. BM’ye bağlı uzmanlar, tarım arazilerinden hastanelere, üniversitelerden dini yapılara kadar altyapının 21. yüzyılın hiçbir çatışmasında görülmemiş ölçekte” yok edildiğini belirtiyor. Sputnik, Gazze'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası halini gösteren görüntüleri bir galeride topladı.
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'nin Al Hassaina Camisi çevresinin Temmuz 2023 yılındaki hali (üstte) ve Aralık 2024 yılındaki hali (altta)
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
1/9
© Fotoğraf : Google Earth
Gazze'nin Al Hassaina Camisi çevresinin Temmuz 2023 yılındaki hali (üstte) ve Aralık 2024 yılındaki hali (altta)
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali JadallahGazze'nin Al Hassaina Camisi'nin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
2/9
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah
Gazze'nin Al Hassaina Camisi'nin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Görüntüler, Gazze'nin Al Azhar Koleji bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası halini gösteriyor
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
3/9
© Fotoğraf : Google Earth
Görüntüler, Gazze'nin Al Azhar Koleji bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası halini gösteriyor
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'nin Atatra bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası durumu
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
4/9
© Fotoğraf : Google Earth
Gazze'nin Atatra bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası durumu
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nin bulunduğu semtin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
5/9
© Fotoğraf : Google Earth
Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nin bulunduğu semtin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
© Getty Images / Anadolu/Ali JadallahGazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
6/9
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'deki Fathi al-Balawi Okulu'nun bulunduğu bölgenin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
7/9
© Fotoğraf : Google Earth
Gazze'deki Fathi al-Balawi Okulu'nun bulunduğu bölgenin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Gazze Limanı'nın İsrail'in başlattığı savaş öncesi (üstte) ve sonrası (altta) hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
8/9
© Fotoğraf : Google Earth
Gazze Limanı'nın İsrail'in başlattığı savaş öncesi (üstte) ve sonrası (altta) hali
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu HamdaGazze Şeridi sahilinin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye
9/9
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
Gazze Şeridi sahilinin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
