İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 2 yılı geride bıraktı. İsrail ordusunun Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

İsrail’in bombardımanları yalnızca insan yaşamını değil, Gazze’deki yaşamın temel dayanaklarını da hedef aldı. BM’ye bağlı uzmanlar, tarım arazilerinden hastanelere, üniversitelerden dini yapılara kadar altyapının 21. yüzyılın hiçbir çatışmasında görülmemiş ölçekte” yok edildiğini belirtiyor. Sputnik, Gazze'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası halini gösteren görüntüleri bir galeride topladı.

