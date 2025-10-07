İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları 2 yılı geride bıraktı. İsrail ordusunun Gazze'de iki yıldır sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 67 bini aşmış durumda, 20 binden fazlası çocuk.
İsrail’in bombardımanları yalnızca insan yaşamını değil, Gazze’deki yaşamın temel dayanaklarını da hedef aldı. BM’ye bağlı uzmanlar, tarım arazilerinden hastanelere, üniversitelerden dini yapılara kadar altyapının 21. yüzyılın hiçbir çatışmasında görülmemiş ölçekte” yok edildiğini belirtiyor. Sputnik, Gazze'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası halini gösteren görüntüleri bir galeride topladı.
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'nin Al Hassaina Camisi çevresinin Temmuz 2023 yılındaki hali (üstte) ve Aralık 2024 yılındaki hali (altta)
1/9
Gazze'nin Al Hassaina Camisi çevresinin Temmuz 2023 yılındaki hali (üstte) ve Aralık 2024 yılındaki hali (altta)
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali JadallahGazze'nin Al Hassaina Camisi'nin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
2/9
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah
Gazze'nin Al Hassaina Camisi'nin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Görüntüler, Gazze'nin Al Azhar Koleji bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası halini gösteriyor
3/9
Görüntüler, Gazze'nin Al Azhar Koleji bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası halini gösteriyor
4/9
Gazze'nin Atatra bölgesinin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası durumu
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nin bulunduğu semtin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
5/9
Gazze'deki Büyük Ömer Camii'nin bulunduğu semtin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
© Getty Images / Anadolu/Ali JadallahGazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
6/9
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
Gazze'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen Büyük Ömer Camii'nin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Gazze'deki Fathi al-Balawi Okulu'nun bulunduğu bölgenin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
7/9
Gazze'deki Fathi al-Balawi Okulu'nun bulunduğu bölgenin 7 Ekim 2023 öncesi ve sonrası hali
© Fotoğraf : Google Earth Gazze Limanı'nın İsrail'in başlattığı savaş öncesi (üstte) ve sonrası (altta) hali
8/9
Gazze Limanı'nın İsrail'in başlattığı savaş öncesi (üstte) ve sonrası (altta) hali
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu HamdaGazze Şeridi sahilinin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali
9/9
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
Gazze Şeridi sahilinin İsrail saldırıları öncesi ve sonrası hali