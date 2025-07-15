https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/cekya-basbakani-prag-ab-abd-anlasmasi-kapsaminda-kieve-silah-satin-alma-projesine-katilmayacak-1097910494.html

Çekya Başbakanı: Prag, AB-ABD anlaşması kapsamında Kiev’e silah satın alma projesine katılmayacak

Çekya Başbakanı: Prag, AB-ABD anlaşması kapsamında Kiev’e silah satın alma projesine katılmayacak

Sputnik Türkiye

Çekya Başbakanı Fiala, ülkesinin Ukrayna'ya yapılacak silah tedarikinin Avrupa ülkeleri tarafından finanse edilmesini öngören ABD planına katılmayacağını... 15.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-15T21:25+0300

2025-07-15T21:25+0300

2025-07-15T21:23+0300

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Çekya Başbakanı Petr Fiala, Publico'ya yaptığı açıklamada Çekya’nın ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ülkelerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ABD'den silah satın alması projesine katılmayacağını söyledi.Fiala, "Çek Cumhuriyeti Ukrayna'ya yardım etmek için başka projeler ve yollara odaklanacaktır, örneğin mühimmat tedariki girişimi gibi. Bu nedenle şu anda bu projeye katılmayı düşünmüyoruz" dedi.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yle toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki krizin durdurulmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halinde, 50 gün içinde Rusya’ya 'çok sert gümrük vergileri' uygulanacağını söylemişti.ABD Başkanı, Moskova ile Washington'un Ukrayna konusunda anlaşmaya varmaması durumunda ABD'nin, Rusya ve ticaret ortaklarına yüzde 100 oranında ithalat vergisi uygulayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/trump-rusya-ukrayna-catismasinda-kimsenin-tarafinda-degilim---1097910085.html

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