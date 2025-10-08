https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/ataturkun-havzada-konakladigi-tarihi-evde-yangin-kameriye-ve-dis-cephede-hasar-olustu-1100004946.html
Atatürk’ün Havza’da konakladığı tarihi evde yangın: Kameriye ve dış cephede hasar oluştu
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktıktan sonra konakladığı Havza’daki evde yangın nedeniyle hasar meydana geldi.Atatürk’ü Havza’ya davet eden heyette yer alan Bayram Efendi’ye ait yaklaşık 200 yıllık konağın bahçesindeki kameriyede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.Alevlerin eve sıçraması üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, kameriye ve evin dış bölümünde hasar oluştu.Atatürk’ün Samsun’a geldikten sonra bir süre konakladığı Bayram Efendi Konağı, 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.İki katlı ve sekiz odalı olan konak, 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alınmış ve restorasyon çalışmalarına başlanmış, ancak bu çalışmalar tamamlanmamıştı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktıktan sonra konakladığı Havza’daki evde yangın nedeniyle hasar meydana geldi.
Atatürk’ü Havza’ya davet eden heyette yer alan Bayram Efendi’ye ait yaklaşık 200 yıllık konağın bahçesindeki kameriyede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin eve sıçraması üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, kameriye ve evin dış bölümünde hasar oluştu.
Atatürk’ün Samsun’a geldikten sonra bir süre konakladığı Bayram Efendi Konağı, 2009 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.
İki katlı ve sekiz odalı olan konak, 2015 yılında iş insanı Mehmet Demirbilek tarafından satın alınmış ve restorasyon çalışmalarına başlanmış, ancak bu çalışmalar tamamlanmamıştı.