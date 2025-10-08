https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/anadolu-adliyesinde-sucustu-avukat-paralari-alirken-polis-iceri-girdi-1100027267.html

Anadolu Adliyesi'nde suçüstü: Avukat paraları alırken polis içeri girdi

Anadolu Adliyesi'nde suçüstü: Avukat paraları alırken polis içeri girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir avukat, tahliye sözü verdiği zanlının yakınlarından para alırken suçüstü yakalandı. Daha önce de suç kaydı bulunan avukat, tutuklanarak... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T15:05+0300

2025-10-08T15:05+0300

2025-10-08T15:05+0300

türki̇ye

türkiye

anadolu adliyesi

avukat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100027870_25:0:1623:899_1920x0_80_0_0_1652d2144c73aba60d1dd5bf21601ff2.png

Sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanan şüpheli avukat tutuklandı.Adliyede suçüstü: Para alırken yakalandıDaha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında yine aynı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük tarafından soruşturma başlatıldı.Cezaevinde tanıştı, tahliye sözü verdiSoruşturma kapsamında şüpheli avukatın, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken aynı koğuşta kalan Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi.1 milyon 300 bin lira aldıŞüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.İcar dosyası için 600 bin lira istediŞüphelinin, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaparak parayı elden vereceğini söyleyip şüpheli avukatı buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı.Adliyede yakalandıBuluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada suçüstü yapılarak polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Serkan K. müştekilerden vekaletlerini aldığını belirttiği savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir." ifadelerini kullandı.Avukat tutuklandıŞüpheli Serkan K, "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan avukatın müvekkili ile buluştuktan sonra para alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/hazine-arazisi-satacagim-vaadinde-bulunan-sahte-avukatlar-vurgun-yapti-1099057944.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, anadolu adliyesi, avukat