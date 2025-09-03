Türkiye
'Hazine arazisi satacağım' vaadinde bulunan 'sahte avukatlar' vurgun yaptı
'Hazine arazisi satacağım' vaadinde bulunan 'sahte avukatlar' vurgun yaptı
Kendilerini avukat olarak tanıtan iki kişi hazine arazilerinin satışı ve silah ruhsatı işlemleri vaadiyle çok sayıda kişiyi 28 milyon 500 bin lira dolandırdı. 03.09.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul'da kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, silah ruhsatı işlemleri ve hazine arazilerinin satışı vaadiyle mağdurları 28 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.Tanıdıklarımız var diyerek dolandırdılarİstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin kendilerini avukat olarak tanıtıp, silah taşıma ruhsatı çıkartma, orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin kiralanması ve açık artırma yoluyla satışı gibi işlemleri tanıdıkları aracılığıyla hızlandırabileceklerini vadederek dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.Ekipler şüphelilerin, müştekilerden bir şirket hesabı üzerinden toplam 28 milyon 500 bin lira aldıkları, ancak vadedilen işlemleri yerine getirmeyerek dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını tespit etti. Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.Ş. (51) ile M.S.S. (41) Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
12:50 03.09.2025
Kendilerini avukat olarak tanıtan iki kişi hazine arazilerinin satışı ve silah ruhsatı işlemleri vaadiyle çok sayıda kişiyi 28 milyon 500 bin lira dolandırdı.
İstanbul'da kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp, silah ruhsatı işlemleri ve hazine arazilerinin satışı vaadiyle mağdurları 28 milyon 500 bin lira dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Tanıdıklarımız var diyerek dolandırdılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin kendilerini avukat olarak tanıtıp, silah taşıma ruhsatı çıkartma, orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin kiralanması ve açık artırma yoluyla satışı gibi işlemleri tanıdıkları aracılığıyla hızlandırabileceklerini vadederek dolandırıcılık yaptığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Ekipler şüphelilerin, müştekilerden bir şirket hesabı üzerinden toplam 28 milyon 500 bin lira aldıkları, ancak vadedilen işlemleri yerine getirmeyerek dolandırıcılık faaliyetinde bulunduklarını tespit etti. Adres ve kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler R.Ş. (51) ile M.S.S. (41) Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
