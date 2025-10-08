https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/almanyada-belediye-baskanina-saldiri-kizi-ve-oglu-gozaltinda-1100033393.html

Almanya’da belediye başkanına saldırı: Kızı ve oğlu gözaltında

Herdecke belediye başkanı Stalzer’in 13 kez bıçak darbesi aldığı tespit edilirken, olayla ilgili olarak Stalzer’in 17 yaşındaki kızı ‘başlıca şüpheli’ olarak, 15 yaşındaki oğlu 'şüpheli olarak gözaltına alındı. Detaylar haberde

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Herdecke kentinde yeni seçilen belediye başkanı Iris Stalzer, dün gelen ihbar üzerinde evinde bir koltukta kanlar içinde otururken bulundu.Soruşturmayı yürüten savcılık, saldırının politik nedenlerle değil, aile içi bir çatışma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.57 yaşındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Stalzer, 28 Eylül’de yapılan seçimlerde Herdecke’nin yeni belediye başkanı seçilmişti ve 1 Kasım’da göreve başlaması planlanıyordu. İki bıçak bulunduPolis, ilk etapta olayın bir gasp girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durdu ancak yapılan incelemelerde saldırının evin içinde gerçekleştiği ve dışarıdan gelen birinin bulunmadığı belirlendi. Olay yerinde iki bıçak ve kanlı giysiler ele geçirildi. Bu eşyaların, Stalzer’in evlatlık kızı ve oğlu tarafından kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.Almanya basınında yer alan haberlere göre Savcı Bernd Haldorn, olayın şu an için ‘tehlikeli bedensel zarar verme’ suçu kapsamında değerlendirildiğini belirtti.13 kez bıçaklandıStalzer’in vücuduna toplam 13 kez bıçak darbesi aldığı ve ayrıca kafasında künt bir cisimle oluşmuş yaralar bulundu. Evde yapılan kriminal incelemede, saldırıdan sonra bazı kan izlerinin silinmeye çalışıldığı da tespit edildi.Olaydan sonra helikopterle hastaneye kaldırılan Stalzer’in sağlık durumunun stabil olduğu açıklandı. Polis sözcüsü Ursula Schönberg, “Sayın Stalzer artık hayati tehlike altında değil ve iyileşme sürecinde” dedi.Evin bodrum katında gerçekleştiSoruşturmayı yöneten başkomiser Jens Rautenberg, Stalzer’in hastanede verdiği ifadede saldırgan olarak kızını işaret ettiğini söyledi. Saldırının, evin bodrum katında meydana geldiği öğrenildi.Yetkililer, aile içi sorunların bir süredir devam ettiğini, hatta geçtiğimiz yaz da anne-kız arasında bir bıçaklı tartışma yaşandığına dair ihbarların bulunduğunu belirtti.Olay, son yıllarda Almanya’da yerel siyasetçilere yönelik artan saldırılar nedeniyle dikkat çekti. Ancak polis, Herdecke’deki saldırının politik bir arka planı olmadığını kesin olarak teyit etti.

