Akaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin ve motorin fiyatları düştü

Akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren indirim geldi. Enerji piyasasından alınan bilgilere göre, benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Son dönemde Brent petrol fiyatlarının gerilemesi ve döviz kurundaki kısmi düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirimi beraberinde getirdi.Benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatların gece yarısı itibarıyla pompaya yansımasıyla, İstanbul’da benzinin litresi 51.88 TL’ye, motorinin litresi ise 53 TL’ye geriledi.Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarının uluslararası piyasadaki seyrine göre ilerleyen günlerde yeni indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

