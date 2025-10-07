Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorine indirim

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/akaryakitta-tabelalar-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-1099974950.html
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine indirim geliyor. İndirimin yarıdan itibaren tabelalara yansıması bekleniyor. 07.10.2025
Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.Benzine indirimBenzine 1.30 lira indirim gelecek.Motorine indirimMotorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da benzin fiyatlarıİstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.
