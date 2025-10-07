Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/akaryakitta-tabelalar-degisecek-benzin-ve-motorine-indirim-1099974950.html
Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorine indirim
Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorine indirim
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine indirim geliyor. İndirimin yarıdan itibaren tabelalara yansıması bekleniyor. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T09:21+0300
2025-10-07T09:21+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
i̇ndirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.Benzine indirimBenzine 1.30 lira indirim gelecek.Motorine indirimMotorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da benzin fiyatlarıİstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/altindan-cifte-rekor-gram-altin-ve-ons-altin-tarihi-seviyeleri-gordu-1099943328.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
benzin indirim, motorin indirim, benzin indirim ne zaman
benzin indirim, motorin indirim, benzin indirim ne zaman

Akaryakıtta tabelalar değişecek: Benzin ve motorine indirim

09:21 07.10.2025
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
Abone ol
Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine indirim geliyor. İndirimin yarıdan itibaren tabelalara yansıması bekleniyor.
Benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor.

Benzine indirim

Benzine 1.30 lira indirim gelecek.

Motorine indirim

Motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.

İstanbul'da benzin fiyatları

İstanbul'da benzinin litresi 51.88 liraya, motorinin litresinin de 53.01 liraya gerilemesi bekleniyor.
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
EKONOMİ
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
Dün, 09:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала