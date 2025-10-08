Abdulkadir Selvi'den Bahçeli yorumu: 'Lider, kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abdulkadir-selviden-bahceli-yorumu-lider-kendi-partisini-dahi-karsisina-almayi-goze-alabilen-kisi-1100012543.html
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ayrıca "Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur." ifadesini kullandı.'Lider böyle olur'Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi ve "Bahçeli, Öcalan için “PKK’nın kurucu önderliği” deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, “Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ayrıca "Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur." ifadesini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
, Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi ve "Bahçeli, Öcalan için “PKK’nın kurucu önderliği” deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, “Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir." dedi.