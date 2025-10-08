Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abdulkadir-selviden-bahceli-yorumu-lider-kendi-partisini-dahi-karsisina-almayi-goze-alabilen-kisi-1100012543.html
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli yorumu: 'Lider, kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir'
Abdulkadir Selvi'den Bahçeli yorumu: 'Lider, kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, MHP Lideri Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi, PKK ile ilgili sözlerine ilişkin; "Lider, kimi zaman kendi... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T10:25+0300
2025-10-08T10:25+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
pkk
abdullah öcalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_ed46485ec3b59eec8395645c05dd14c9.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ayrıca "Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur." ifadesini kullandı.'Lider böyle olur'Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi ve "Bahçeli, Öcalan için “PKK’nın kurucu önderliği” deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, “Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bahceli-teror-orgutu-silahlarin-tamamini-yakmalidir-suca-karismamis-kim-varsa-gelip-ailesine-1099978454.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100012606_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c8a1c781613bc7b1609dd79069a628e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdulkadir selv, bahçeli, bahçeli selv,, bahçeli pkk açıklama, bahçeli öcalan açıklama, bahçeli pkk kurucu önder
abdulkadir selv, bahçeli, bahçeli selv,, bahçeli pkk açıklama, bahçeli öcalan açıklama, bahçeli pkk kurucu önder

Abdulkadir Selvi'den Bahçeli yorumu: 'Lider, kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir'

10:25 08.10.2025
© Akın ÇeliktaşMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© Akın Çeliktaş
Abone ol
Abdulkadir Selvi, MHP Lideri Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi, PKK ile ilgili sözlerine ilişkin; "Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu ve ayrıca "Eğmeden bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur." ifadesini kullandı.

'Lider böyle olur'

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi ve "Bahçeli, Öcalan için “PKK’nın kurucu önderliği” deyince bir şok yaşanmıştı. MHP Lideri, “Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK’nın kurucu önderliği elini taşın altına koymuştur” dedi. Lider böyle olur. Lider, kimi zaman kendi partisini dahi karşısına almayı göze alabilen kişi demektir." dedi.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
MHP Genel Başkanı Bahçeli: İmralı, SDG'ye çağrı yapsın
Dün, 11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала