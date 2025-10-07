Türkiye
Bahçeli: Terör örgütü silahların tamamını yakmalıdır. Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır
Bahçeli: Terör örgütü silahların tamamını yakmalıdır. Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır
devlet bahçeli
mhp
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terör örgütü silahların tamamını yakmalıdır. Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır. YPG ve SDG İmralı çağrısına uyup silah bırakmalıdır. İmralı SDG ve YPG'ye çağrıda bulunsun. İmralı çağrısının genişletilmesi hayırlı olacaktır" dedi. Bahçeli konuşmasının devamında da, "Milletimiz atılan adımların arkasındadır. Milletimiz Terörsüz Türkiye sürecinden memnundur. Karanlık kampanyalar inşallah tasfiye edilecektir. Fitne yayan iç ve dış ihanet şebekesinin çarkı kırılacaktır. Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile korkuları yıkıp geçelim. Hedef büyüktür ve teslimiyet asla yoktur" açıklamalarında bulundu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'terör örgütü silahlarının tamamını yakmalıdır' derken suça karışmamış herkesin de ailesine kavuşması gerektiğini dile getirdi.
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terör örgütü silahların tamamını yakmalıdır. Suça karışmamış kim varsa gelip ailesine kavuşmalıdır. YPG ve SDG İmralı çağrısına uyup silah bırakmalıdır. İmralı SDG ve YPG'ye çağrıda bulunsun. İmralı çağrısının genişletilmesi hayırlı olacaktır" dedi.
Bahçeli konuşmasının devamında da, "Milletimiz atılan adımların arkasındadır. Milletimiz Terörsüz Türkiye sürecinden memnundur. Karanlık kampanyalar inşallah tasfiye edilecektir. Fitne yayan iç ve dış ihanet şebekesinin çarkı kırılacaktır. Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Terörsüz Türkiye ile korkuları yıkıp geçelim. Hedef büyüktür ve teslimiyet asla yoktur" açıklamalarında bulundu

