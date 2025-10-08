Türkiye
ABD'de kuşlar göç alışkanlıklarını terk ediyor: '50 yıl içinde 389 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'
ABD’de kuşlar göç alışkanlıklarını terk ediyor: '50 yıl içinde 389 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'
Araştırmacılar, ABD'deki kuşların kış habitatlarındaki artan sıcaklıkların yıllık uçuşlarını aksatması nedeniyle, alışılmış göç modellerini terk ettiklerini tespit etti.
ABD’de yapılan araştırmalar, ABD'deki kuşların göç alışkanlıklarında tehlikeli değişimler yaşandığını ortaya koydu. Artan sıcaklıklar nedeniyle göçü erteleyen ya da tamamen bırakan birçok kuş türü, hayatta kalmakta zorlanıyor. Cornell Üniversitesi’nden göç ekolojisti Andrew Farnsworth, bu değişimin ekosistemde zincirleme bir çöküşe neden olabileceğini vurguladı.Kuşlar; tozlaşma, tohum yayılımı ve zararlı kontrolü gibi birçok ekolojik işlevde kilit rol oynuyor. İnsanların tükettiği bazı gıdalar ve ilaçlar da kuşlar sayesinde üretilebiliyor. Ancak iklim değişikliği, böcek ilaçları, kentleşme ve pencere çarpışmaları gibi insan kaynaklı etkenler, kuşların yaşam alanlarını tehdit ediyor.'50 yıl içinde 389 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'Ulusal Audubon Topluluğu, önümüzdeki 50 yıl içinde 389 kuş türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bu türlerin 2080'e kadar yaşam alanlarının yarısından fazlasını kaybedebileceğini açıkladı. Cornell Laboratuvarı ise 1970’ten bu yana Kuzey Amerika’da 3 milyar kuşun yok olduğunu bildirdi.Farnsworth, “Kuşların iklim değişikliğini takip ettiğini görüyoruz. Bazı türler buna uyum sağlayabiliyor ama pek çoğu sağlayamıyor” diyerek uyardı. Ayrıca araştırmacılar, insanların kuşları beslemesinin bu sorunları daha da kötüleştirdiğini, kuşları göç etmekten alıkoyduğunu ve yırtıcıları cezbettiğini belirtti.
ABD’de kuşlar göç alışkanlıklarını terk ediyor: '50 yıl içinde 389 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

04:39 08.10.2025
Araştırmacılar, ABD'deki kuşların kış habitatlarındaki artan sıcaklıkların yıllık uçuşlarını aksatması nedeniyle, alışılmış göç modellerini terk ettiklerini tespit etti.
ABD’de yapılan araştırmalar, ABD'deki kuşların göç alışkanlıklarında tehlikeli değişimler yaşandığını ortaya koydu. Artan sıcaklıklar nedeniyle göçü erteleyen ya da tamamen bırakan birçok kuş türü, hayatta kalmakta zorlanıyor. Cornell Üniversitesi’nden göç ekolojisti Andrew Farnsworth, bu değişimin ekosistemde zincirleme bir çöküşe neden olabileceğini vurguladı.
Kuşlar; tozlaşma, tohum yayılımı ve zararlı kontrolü gibi birçok ekolojik işlevde kilit rol oynuyor. İnsanların tükettiği bazı gıdalar ve ilaçlar da kuşlar sayesinde üretilebiliyor. Ancak iklim değişikliği, böcek ilaçları, kentleşme ve pencere çarpışmaları gibi insan kaynaklı etkenler, kuşların yaşam alanlarını tehdit ediyor.

'50 yıl içinde 389 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

Ulusal Audubon Topluluğu, önümüzdeki 50 yıl içinde 389 kuş türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bu türlerin 2080'e kadar yaşam alanlarının yarısından fazlasını kaybedebileceğini açıkladı. Cornell Laboratuvarı ise 1970’ten bu yana Kuzey Amerika’da 3 milyar kuşun yok olduğunu bildirdi.
Farnsworth, “Kuşların iklim değişikliğini takip ettiğini görüyoruz. Bazı türler buna uyum sağlayabiliyor ama pek çoğu sağlayamıyor” diyerek uyardı. Ayrıca araştırmacılar, insanların kuşları beslemesinin bu sorunları daha da kötüleştirdiğini, kuşları göç etmekten alıkoyduğunu ve yırtıcıları cezbettiğini belirtti.
