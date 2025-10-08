ABD’de 19’uncu yüzyıl kökenli uygulama devreye girebilir: İsyan Yasası nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abdde-19uncu-yuzyil-kokenli-uygulama-devreye-girelibilr-isyan-yasasi-nedir-1100021932.html
ABD Başkanı Donald Trump, mahkemelerin Ulusal Muhafızları eyaletlere konuşlandırmasını engellemesi halinde İsyan Yasası’nı kullanmayı düşüneceğini söyledi. 19’uncu yüzyıla uzanan yasa, başkana ne yetkiler veriyor?
Trump’ın pazartesi günü yaptığı açıklama, İsyan Yasası’nı en net şekilde gündeme getirerek Ulusal Muhafızlar’ın Demokratların elindeki eyaletlere konuşlandırılmasının önündeki yasal engelleri kaldırabileceğini ifade etti.
Peki bunu gerçekten yapabilir mi ve ne anlama geliyor?
İsyan Yasası, ABD başkanına ülkede meydana gelen iç ayaklanmaları bastırmak için orduyu konuşlandırma veya ulusal muhafız birliklerini federal otorite altına alma yetkisi veren bir federal yasa.
Normal şartlarda, federal askeri birlikler ABD vatandaşlarına karşı sivil kolluk görevlerinde yer alamaz. Ancak acil durumlarda kullanılan bu yasa, askerlerin tutuklama yapma veya arama gerçekleştirme gibi faaliyetlere katılmasına izin verir.
Genellikle, 1807 İsyan Yasası olarak anılıyor. Çünkü o yıl dönemin başkanı Thomas Jefferson tarafından imzalandı. Fakat, yasanın günümüzdeki hali, 1792 ile 1871 yılları arasında çıkarılmış bir dizi yasanın birleşiminden oluşuyor ve ABD ordusunun iç güvenlikteki rolünü tanımlıyor.
Şimdiye kadar kullanıldı mı?
İsyan Yasası bugüne kadar onlarca kez uygulandı. 1960’lardaki sivil haklar hareketi sırasında, aktivistleri ve okulları ırk ayrımından arındırmak isteyen öğrencileri korumak için de devreye sokulmuştu.
Eski ABD Başkanı Dwight D. Eisenhower, Arkansas’ın Little Rock kentinde siyah öğrencilerin Central High School’a girmesini engellemeye çalışan vali Orval Faubus’un ulusal muhafızları seferber etmesi üzerine, 101’inci Hava İndirme Tümeni’ni bölgeye göndermişti.
Kongre Araştırma Servisi’nin (CRS) raporuna göre, 1960’lardan bu yana yasanın kullanımı ‘son derece nadir’ hale geldi.
Eski ABD Başkanı George H. W. Bush, 1992’de Los Angeles’ta, siyah sürücü Rodney King’i döverken görüntülenen dört beyaz polisin beraat etmesi sonrası başlayan ölümcül ayaklanmaların ardından yasayı kullanmıştı. Kaliforniya Valisi Pete Wilson, ‘şiddeti bastırma’ gerekçesiyle askeri yardım talebinde bulunmuştu.