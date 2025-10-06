https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/illinois-trumpi-eyaleti-isgal-tehdidi-altina-sokmakla-suclayarak-dava-etti-1099967329.html
Illinois, Trump’ı eyaleti ‘işgal tehdidi’ altına sokmakla suçlayarak dava etti
Illinois eyaleti ve Chicago kenti, Trump yönetiminin yüzlerce Ulusal Muhafızı Chicago sokaklarına gönderme kararı üzerine dava açtı. Detaylar haberde...
Illinois eyaletinin dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:Illinous Valisi ‘işgal’ dediBaşkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e karşı açılan dava, Trump’ın Illinois Ulusal Muhafızları’ndan 300 askerin Chicago’ya konuşlandırılmasına izin verdiğini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.Illinois Valisi JB Pritzker bu hamleyi bir ‘işgal’ olarak nitelendirdi.‘Gerilimin yeni örneği’Bu gelişme, Amerikan basınında federal hükümet ile Demokrat eyalet yönetimleri arasındaki ‘gerilimin yeni bir örneği’ olarak değerlendiriliyor. Oregon’daki bir yargıcın pazar günü Trump’ın Portland’a Ulusal Muhafız göndermesini engelleyen kararı da, başkanın yetkilerinin sınırları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.Hukuk uzmanları, Illinois davasının seyrinin yalnızca eyalet özerkliği açısından değil, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin geleceği bakımından da belirleyici olabileceğini vurguluyor.
