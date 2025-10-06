https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/illinois-trumpi-eyaleti-isgal-tehdidi-altina-sokmakla-suclayarak-dava-etti-1099967329.html

Illinois, Trump’ı eyaleti ‘işgal tehdidi’ altına sokmakla suçlayarak dava etti

Illinois eyaleti ve Chicago kenti, Trump yönetiminin yüzlerce Ulusal Muhafızı Chicago sokaklarına gönderme kararı üzerine dava açtı. Detaylar haberde...

2025-10-06T18:55+0300

2025-10-06T18:55+0300

2025-10-06T18:55+0300

dünya

abd

illinois

chicago

donald trump

haberler

ulusal muhafız

amerika birleşik devletleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099967172_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_babea22a62140b926ae0a72d697bfccb.jpg

Illinois eyaletinin dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:Illinous Valisi ‘işgal’ dediBaşkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e karşı açılan dava, Trump’ın Illinois Ulusal Muhafızları’ndan 300 askerin Chicago’ya konuşlandırılmasına izin verdiğini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.Illinois Valisi JB Pritzker bu hamleyi bir ‘işgal’ olarak nitelendirdi.‘Gerilimin yeni örneği’Bu gelişme, Amerikan basınında federal hükümet ile Demokrat eyalet yönetimleri arasındaki ‘gerilimin yeni bir örneği’ olarak değerlendiriliyor. Oregon’daki bir yargıcın pazar günü Trump’ın Portland’a Ulusal Muhafız göndermesini engelleyen kararı da, başkanın yetkilerinin sınırları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.Hukuk uzmanları, Illinois davasının seyrinin yalnızca eyalet özerkliği açısından değil, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin geleceği bakımından da belirleyici olabileceğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/trump-yonetimi-demokrat-partililerin-yonettigi-eyaletlere-400-ulusal-muhafiz-gorevlendirdi-1099946379.html

illinois

chicago

amerika birleşik devletleri

2025

tr_TR

ulusal muhafızlar, illinois, chicago, trump, dava, abd