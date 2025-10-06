Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/illinois-trumpi-eyaleti-isgal-tehdidi-altina-sokmakla-suclayarak-dava-etti-1099967329.html
Illinois, Trump’ı eyaleti ‘işgal tehdidi’ altına sokmakla suçlayarak dava etti
Illinois, Trump’ı eyaleti ‘işgal tehdidi’ altına sokmakla suçlayarak dava etti
Sputnik Türkiye
Illinois eyaleti ve Chicago kenti, Trump yönetiminin yüzlerce Ulusal Muhafızı Chicago sokaklarına gönderme kararı üzerine dava açtı. Detaylar haberde...
2025-10-06T18:55+0300
2025-10-06T18:55+0300
dünya
abd
illinois
chicago
donald trump
haberler
ulusal muhafız
amerika birleşik devletleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099967172_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_babea22a62140b926ae0a72d697bfccb.jpg
Illinois eyaletinin dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:Illinous Valisi ‘işgal’ dediBaşkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e karşı açılan dava, Trump’ın Illinois Ulusal Muhafızları’ndan 300 askerin Chicago’ya konuşlandırılmasına izin verdiğini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.Illinois Valisi JB Pritzker bu hamleyi bir ‘işgal’ olarak nitelendirdi.‘Gerilimin yeni örneği’Bu gelişme, Amerikan basınında federal hükümet ile Demokrat eyalet yönetimleri arasındaki ‘gerilimin yeni bir örneği’ olarak değerlendiriliyor. Oregon’daki bir yargıcın pazar günü Trump’ın Portland’a Ulusal Muhafız göndermesini engelleyen kararı da, başkanın yetkilerinin sınırları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.Hukuk uzmanları, Illinois davasının seyrinin yalnızca eyalet özerkliği açısından değil, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin geleceği bakımından da belirleyici olabileceğini vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/trump-yonetimi-demokrat-partililerin-yonettigi-eyaletlere-400-ulusal-muhafiz-gorevlendirdi-1099946379.html
illinois
chicago
amerika birleşik devletleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099967172_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_bfcd84944655d3176bcda9ab0cc3c042.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ulusal muhafızlar, illinois, chicago, trump, dava, abd
ulusal muhafızlar, illinois, chicago, trump, dava, abd

Illinois, Trump’ı eyaleti ‘işgal tehdidi’ altına sokmakla suçlayarak dava etti

18:55 06.10.2025
© AP Photo / Ethan SwopeABD Ulusal Muhafızları
ABD Ulusal Muhafızları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Abone ol
Illinois eyaleti ve Chicago kenti, Trump yönetiminin yüzlerce Ulusal Muhafızı Chicago sokaklarına gönderme kararı üzerine dava açtı.
Illinois eyaletinin dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Amerikan halkı, nerede yaşarsa yaşasın, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun işgal tehdidi altında yaşamamalı. Özellikle de bu, yalnızca şehir ya da eyalet yönetiminin başkanın gözünden düşmesi nedeniyle olmamalı. Bunu önlemek için, Amerikan hukukunun temel ilkeleri, başkanın orduyu iç meselelere dahil etme yetkisini sınırlar. Bu temel ilkeler şu anda tehlike altında.

Illinous Valisi ‘işgal’ dedi

Başkan Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e karşı açılan dava, Trump’ın Illinois Ulusal Muhafızları’ndan 300 askerin Chicago’ya konuşlandırılmasına izin verdiğini duyurmasından sadece iki gün sonra geldi.
Illinois Valisi JB Pritzker bu hamleyi bir ‘işgal’ olarak nitelendirdi.

‘Gerilimin yeni örneği’

Bu gelişme, Amerikan basınında federal hükümet ile Demokrat eyalet yönetimleri arasındaki ‘gerilimin yeni bir örneği’ olarak değerlendiriliyor.
Oregon’daki bir yargıcın pazar günü Trump’ın Portland’a Ulusal Muhafız göndermesini engelleyen kararı da, başkanın yetkilerinin sınırları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmişti.
Hukuk uzmanları, Illinois davasının seyrinin yalnızca eyalet özerkliği açısından değil, ABD’de sivil-asker ilişkilerinin geleceği bakımından da belirleyici olabileceğini vurguluyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
DÜNYA
Trump yönetimi Demokrat Partililerin yönettiği eyaletlere 400 Ulusal Muhafız görevlendirdi
10:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала