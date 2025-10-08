ABD: Suriye'de düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu etkisiz hale getirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/abd-suriyede-duzenlenen-saldirida-el-kaidenin-ust-duzey-mensubu-etkisiz-hale-getirildi-1100004484.html
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) internet sitesinde 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının yapıldığı konumla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamada Ortadoğu'daki ABD güçlerinin, "teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği bildirildi.
01:59 08.10.2025 (güncellendi: 02:05 08.10.2025)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenledikleri bir saldırıda terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) internet sitesinde 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının yapıldığı konumla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Açıklamada Ortadoğu'daki ABD güçlerinin, "teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği bildirildi.