ABD: Suriye'de düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu etkisiz hale getirildi
ABD: Suriye'de düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu etkisiz hale getirildi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenledikleri bir saldırıda terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun... 08.10.2025
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) internet sitesinde 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının yapıldığı konumla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Açıklamada Ortadoğu'daki ABD güçlerinin, "teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği bildirildi.
ABD: Suriye'de düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu etkisiz hale getirildi

01:59 08.10.2025 (güncellendi: 02:05 08.10.2025)
This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenledikleri bir saldırıda terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) internet sitesinde 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensubu Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının yapıldığı konumla ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
Açıklamada Ortadoğu'daki ABD güçlerinin, "teröristlerin saldırı planlama çabalarını bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği bildirildi.
