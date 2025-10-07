Trump: ABD ile Kanada 'Altın Kubbe' projesinde yakın işbirliği içinde

Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji.