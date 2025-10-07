Türkiye
Trump: ABD ile Kanada 'Altın Kubbe' projesinde yakın işbirliği içinde
Trump: ABD ile Kanada 'Altın Kubbe' projesinde yakın işbirliği içinde
Trump, ABD ile Kanada'nın, Altın Kubbe konusunda yakın işbirliği halinde çalıştığını açıkladı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Trump, ABD ve Kanada'nın 'Altın Kubbe' (Golden Dome) projesinde beraber çalıştığına işaret ederek, şöyle konuş:Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje ile ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.
Trump: ABD ile Kanada 'Altın Kubbe' projesinde yakın işbirliği içinde

23:04 07.10.2025 (güncellendi: 23:05 07.10.2025)
Trump, ABD ile Kanada'nın, Altın Kubbe konusunda yakın işbirliği halinde çalıştığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'i Beyaz Saray'da ağırlarken ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Trump, ABD ve Kanada'nın 'Altın Kubbe' (Golden Dome) projesinde beraber çalıştığına işaret ederek, şöyle konuş:
Çok yakın işbirliği içinde olduğumuz bir konu Golden Dome. Bu bir koruma mekanizması. Nasıl çalıştığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. İki ülke için Golden Dome üzerinde birlikte çalışacağız ve bu proje çok önemli olacağını düşündüğüm bir şey. Bu korumaya sahip olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir teknoloji.
Trump, mayıs ayında kamuoyuna duyurduğu proje ile ilgili olarak, sistemin kendi görev süresi bitmeden 3 yıl gibi bir sürede hayata geçirileceğini ve inşasının toplam maliyetinin yaklaşık 175 milyar dolar olacağını belirtmişti.
