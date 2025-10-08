https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/1100020587.html

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'dan 'emeklilik' açıklaması: 'Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor'

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'dan 'emeklilik' açıklaması: 'Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor'

Ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, futbol kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada ailesinin artık futbolu bırakması gerektiğini söylediğini anlattı. Ama ünlü... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen 40 yaşındaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 'emeklilikle' ilgili konuştu. Ronaldo, "Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki?" dedi. Elimde olsa sadece Milli Takım için futbol oynarımSuudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, törende profesyonel futbol kariyerinin sonuna ilişkin mesajlar verdi. Ronaldo ödül töreninde şu sözlerle açıklama yaptı:"Milli Takım’da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, Milli Takım’la sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum: Eğer elimde olsa, sadece Milli Takım için futbol oynardım, başka hiçbir kulüp için oynamazdım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."Ronaldo futbolu bırakacak mı?Futbolu bırakıp 'emekli olacak mı?' sorusuna da yanıt veren ünlü futbolcu şunları söyledi:

