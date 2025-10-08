https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/1100020587.html
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'dan 'emeklilik' açıklaması: 'Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor'
suudi arabistan
Ünlü futbolcu Cristiana Ronaldo, futbol kariyeriyle ilgili yaptığı açıklamada ailesinin artık futbolu bırakması gerektiğini söylediğini anlattı. Ama ünlü futbolcu kendisinin böyle düşünmediğini dile getirdi.
Portekiz Futbol Federasyonu tarafından ödüle layık görülen 40 yaşındaki ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 'emeklilikle' ilgili konuştu. Ronaldo, "Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki?" dedi.
Elimde olsa sadece Milli Takım için futbol oynarım
Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki futbolcu, törende profesyonel futbol kariyerinin sonuna ilişkin mesajlar verdi. Ronaldo ödül töreninde şu sözlerle açıklama yaptı:
"Milli Takım’da 22 yıldır oynuyorum, sanırım bu bile her şeyi anlatıyor. Bu formayı giymeye, kupalar kazanmaya, Milli Takım’la sahaya çıkmaya duyduğum tutkuyu gösteriyor. Hatta sık sık söylüyorum: Eğer elimde olsa, sadece Milli Takım için futbol oynardım, başka hiçbir kulüp için oynamazdım. Çünkü bu, bir futbolcu için zirvedir."
Ronaldo futbolu bırakacak mı?
Futbolu bırakıp 'emekli olacak mı?' sorusuna da yanıt veren ünlü futbolcu şunları söyledi:
"Buna hala tutkuyla bağlıyım. Ailem artık bırakmam gerektiğini söylüyor ve ‘Zaten 900 küsur gol attın, neden 1000 yapmak istiyorsun?’ diye soruyorlar. Ama ben böyle düşünmüyorum. Hala iyi şeyler üretiyorum, kulübüme ve Milli Takım’a yardım ediyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Bittiğinde her şeyimi verdiğimi bilerek ayrılacağımdan eminim. Şu anın tadını çıkarmak istiyorum. Çok fazla yılım kalmadığını biliyorum ama kalan az zamanı en iyi şekilde değerlendirmeliyim."