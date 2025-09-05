Bir efsane daha bitiyor: Messi gelecek yıl emekli olabileceğini duyurdu

Daha önce de söylediğim gibi, bir Dünya Kupası daha oynayacağımı sanmıyorum. Yaşımdan dolayı mantıklı olan bu. İyi hissetmeye çalışıyorum ve her şeyden önce kendime dürüst oluyorum. Kendimi iyi hissettiğimde keyif alıyorum ama hissetmediğimde dürüst olmak gerekirse iyi vakit geçirmiyorum. Bu yüzden iyi hissetmezsem orada olmayı tercih etmem. Bakalım, henüz kesin bir karar vermedim. Sezonu bitireceğim, ardından hazırlık kampı olacak ve önümüzde altı ay kalacak. O zaman bakarız. Umarım 2026’da iyi bir hazırlık dönemi geçiririm, MLS sezonunu da iyi tamamlarım ve sonra kararımı veririm.