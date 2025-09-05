https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/bir-efsane-daha-bitiyor-messi-gelecek-yil-emekli-olabileceginiduyurdu-1099140674.html
Bir efsane daha bitiyor: Messi gelecek yıl emekli olabileceğini duyurdu
Sputnik Türkiye
Ünlü futbolcu Lionel Messi, ayrıca bir sonraki Dünya Kupası maçında muhtemelen oynayamayacağını söyledi. Messi'nin son maçı ve açıklamaları...
Lionel Messi, Buenos Aires’teki Estadio Mas Monumental’de dolup taşan tribünler önünde Venezuela karşısında 3-0 kazanılan maçta iki gol atarak sahneye çıktı ve ardından gelecek yılki Dünya Kupası’ndan önce emekli olabileceği imasında bulundu.Arjantin’deki son resmi maçını “çok, çok özel” diye tanımlayan Messi, duygusal anlar yaşadı.‘Dünya Kupası’nda oynayacağımı sanmıyorum’Artık 38 yaşında olan ve futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Messi, Dünya Kupası’nda sahaya çıkmasının “ancak vücudu izin verirse” mümkün olacağını söyledi. Futbolcu, gazetecilere şu ifadeyi kullandı:Isınma sırasında tribünlerden yükselen tezahüratlar eşliğinde gözyaşlarını tutamayan Messi’yi, tribünde ailesi izledi. Daha sonra üç oğlu Thiago, Mateo ve Ciro ile birlikte sahaya çıktı, milli marşta yer aldı.
