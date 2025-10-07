https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/zorunlu-egitim-kisaliyor-mu-lise-2-yila-mi-dusecek--1099975263.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıntıları anlattı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise 2 yıla mı düşecek?
Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıntıları anlattı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise 2 yıla mı düşecek?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini kısaltmayı öngören bir rapor hazırladı. Üzerinde çalışılan modeller 3+1 ve 2+2 sistemleri. Yeni sistemlerde amaç ise... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T09:44+0300
2025-10-07T09:44+0300
2025-10-07T10:39+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
lise
üniversite
eğitim süresi
eğitim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099975450_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_adf43240cefb782b3e7fecd0c4c214c3.png
Öğrencileri yakından ilgilendiren bir değişiklik geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimi süresinde değişikliğe giden çalışmalarını rapor haline getirdi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar henüz taslak haline ve taslaklar üzerinde de değişimlerin olması söz konusu.Lise eğitimi kısalıyor mu? Lise 2 yıl mı olacak?Mevcut eğitim sistemi 4+4+4. Yani 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimi. Bu sistemi revize etmek için 3+1 ve 2+2 sistemleri üzerinde duruluyor.3+1 sistemi nedir?3+1 sisteminin ilk oluşturulan haline göre lisede zorunlu eğitim 3 yıl olacak, 11 sınıfta diploma verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 12. sınıfa devam edecek ama 11. sınıfta ayrılanların da diploması olacak.2+2 sistemi nedir?Masadaki bir diğer çalışma ise 2+2 sistemi. Bu sisteme göre ise zorunlu eğitim 2 yıl olacak. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim olacak. Mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler Meslek Eğitim Merkezleri, açık öğretim veya istihdam programlarına yönlendirilecek.2+2 sisteminde 16 yaşını dolduran bir öğrenci lise diplomasını hak etmiş oluyor.Hazırlanan raporlar Kabine'de sunulacakHazırlanan rapor ilk kabine toplantısında gündeme gelecek ve ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Mevcut 4+4+4 sistemi, ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimi olarak 12 yıla tekabül ediyor. Liseler için üzerinde çalışılan iki model ise 3+1 ve 2+2 sistemleri.Güçlü bir talep varYeni Şafak'ta yer alan habere göre Bakan Tekin, katıldığı bir programda ve yaptığı basın açıklamalarında, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin lise kademesinde kısaltılması yönünde toplumda ve akademik çevrelerde güçlü bir talep olduğunu vurguladı. Bu talebin odağında ise liselerin 4 yıllık mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) bir yapıya kavuşturulması fikri yer alıyor.Yeni sistemlerde ne amaçlanıyor?Milli Eğitim Bakanı Tekin, mevcut sistemde her yıl yaklaşık 800 bin öğrencinin üniversitelere kayıt yaptığını belirterek, çocukların toplumsal hayata entegrasyonunun geciktiğine dikkat çekti.Milli Eğitim Bakanı: Bu yıl karar verilirBakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/universite-3-yilda-bitirilebilecek-basarili-olanlar-kisa-surede-mezun-olacak-1099818954.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099975450_0:0:1024:769_1920x0_80_0_0_653d5b40a8ea9bf5c9aefe4e2b0a319b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lise eğitimi kısalıyor mu?, lise 2 yıl mı olacak?, lise 2 yıla mı düşüyor? 3+1 sistemi ne, 2+2 sistemi ne
lise eğitimi kısalıyor mu?, lise 2 yıl mı olacak?, lise 2 yıla mı düşüyor? 3+1 sistemi ne, 2+2 sistemi ne
Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıntıları anlattı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise 2 yıla mı düşecek?
09:44 07.10.2025 (güncellendi: 10:39 07.10.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini kısaltmayı öngören bir rapor hazırladı. Üzerinde çalışılan modeller 3+1 ve 2+2 sistemleri. Yeni sistemlerde amaç ise öğrencilerin erken mesleki eğitime yönlendirilmesi ve üniversiteye gitmek isteyenlerin 12. sınıfa devam etmesi. Çalışmalar ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.
Öğrencileri yakından ilgilendiren bir değişiklik geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimi süresinde değişikliğe giden çalışmalarını rapor haline getirdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar henüz taslak haline ve taslaklar üzerinde de değişimlerin olması söz konusu.
Lise eğitimi kısalıyor mu? Lise 2 yıl mı olacak?
Mevcut eğitim sistemi 4+4+4. Yani 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimi. Bu sistemi revize etmek için 3+1 ve 2+2 sistemleri üzerinde duruluyor.
3+1 sisteminin ilk oluşturulan haline göre lisede zorunlu eğitim 3 yıl olacak, 11 sınıfta diploma verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 12. sınıfa devam edecek ama 11. sınıfta ayrılanların da diploması olacak.
Masadaki bir diğer çalışma ise 2+2 sistemi. Bu sisteme göre ise zorunlu eğitim 2 yıl olacak. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim olacak. Mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler Meslek Eğitim Merkezleri, açık öğretim veya istihdam programlarına yönlendirilecek.
2+2 sisteminde 16 yaşını dolduran bir öğrenci lise diplomasını hak etmiş oluyor.
Hazırlanan raporlar Kabine'de sunulacak
Hazırlanan rapor ilk kabine toplantısında gündeme gelecek ve ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Mevcut 4+4+4 sistemi, ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimi olarak 12 yıla tekabül ediyor. Liseler için üzerinde çalışılan iki model ise 3+1 ve 2+2 sistemleri.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Bakan Tekin, katıldığı bir programda ve yaptığı basın açıklamalarında, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin lise kademesinde kısaltılması yönünde toplumda ve akademik çevrelerde güçlü bir talep olduğunu vurguladı. Bu talebin odağında ise liselerin 4 yıllık mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) bir yapıya kavuşturulması fikri yer alıyor.
Yeni sistemlerde ne amaçlanıyor?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, mevcut sistemde her yıl yaklaşık 800 bin öğrencinin üniversitelere kayıt yaptığını belirterek, çocukların toplumsal hayata entegrasyonunun geciktiğine dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanı: Bu yıl karar verilir
Bakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti:
"Geçtiğimiz yıl söyledik bunu. 'Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz' anlamında açıklamalar yaptık ve sürekli de izledik. Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız. Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz. Bu yıl içerisinde karar verilir. Çünkü önümüzdeki yıl zaten eğitim öğretim takvimi ona göre dizayn edilecek demektir ama bunun bir de parlamento boyutu var. Sonuçta hazırlığımızın yasalaşması gerekecek."