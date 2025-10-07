https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/zorunlu-egitim-kisaliyor-mu-lise-2-yila-mi-dusecek--1099975263.html

Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıntıları anlattı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise 2 yıla mı düşecek?

Milli Eğitim Bakanı Tekin ayrıntıları anlattı: Zorunlu eğitim kısalıyor mu? Lise 2 yıla mı düşecek?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini kısaltmayı öngören bir rapor hazırladı. Üzerinde çalışılan modeller 3+1 ve 2+2 sistemleri. Yeni sistemlerde amaç ise... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T09:44+0300

2025-10-07T09:44+0300

2025-10-07T10:39+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

lise

üniversite

eğitim süresi

eğitim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099975450_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_adf43240cefb782b3e7fecd0c4c214c3.png

Öğrencileri yakından ilgilendiren bir değişiklik geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise eğitimi süresinde değişikliğe giden çalışmalarını rapor haline getirdi.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar henüz taslak haline ve taslaklar üzerinde de değişimlerin olması söz konusu.Lise eğitimi kısalıyor mu? Lise 2 yıl mı olacak?Mevcut eğitim sistemi 4+4+4. Yani 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise eğitimi. Bu sistemi revize etmek için 3+1 ve 2+2 sistemleri üzerinde duruluyor.3+1 sistemi nedir?3+1 sisteminin ilk oluşturulan haline göre lisede zorunlu eğitim 3 yıl olacak, 11 sınıfta diploma verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 12. sınıfa devam edecek ama 11. sınıfta ayrılanların da diploması olacak.2+2 sistemi nedir?Masadaki bir diğer çalışma ise 2+2 sistemi. Bu sisteme göre ise zorunlu eğitim 2 yıl olacak. İsteyen öğrencilere 2 yıl daha eğitim olacak. Mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler Meslek Eğitim Merkezleri, açık öğretim veya istihdam programlarına yönlendirilecek.2+2 sisteminde 16 yaşını dolduran bir öğrenci lise diplomasını hak etmiş oluyor.Hazırlanan raporlar Kabine'de sunulacakHazırlanan rapor ilk kabine toplantısında gündeme gelecek ve ilgili çalışmalar değerlendirilecek. Mevcut 4+4+4 sistemi, ilköğretim, ortaokul ve lise eğitimi olarak 12 yıla tekabül ediyor. Liseler için üzerinde çalışılan iki model ise 3+1 ve 2+2 sistemleri.Güçlü bir talep varYeni Şafak'ta yer alan habere göre Bakan Tekin, katıldığı bir programda ve yaptığı basın açıklamalarında, 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin lise kademesinde kısaltılması yönünde toplumda ve akademik çevrelerde güçlü bir talep olduğunu vurguladı. Bu talebin odağında ise liselerin 4 yıllık mecburi eğitiminin 2 yıl zorunlu, 2 yıl isteğe bağlı (2+2 modeli) ya da 3 yıl zorunlu, 1 yıl isteğe bağlı (3+1 modeli) bir yapıya kavuşturulması fikri yer alıyor.Yeni sistemlerde ne amaçlanıyor?Milli Eğitim Bakanı Tekin, mevcut sistemde her yıl yaklaşık 800 bin öğrencinin üniversitelere kayıt yaptığını belirterek, çocukların toplumsal hayata entegrasyonunun geciktiğine dikkat çekti.Milli Eğitim Bakanı: Bu yıl karar verilirBakan Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişip değişmeyeceğine ilişkin soru üzerine, dünya genelinde eğitim öğretim sürelerinin kısalmaya başladığına dikkati çekti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251001/universite-3-yilda-bitirilebilecek-basarili-olanlar-kisa-surede-mezun-olacak-1099818954.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lise eğitimi kısalıyor mu?, lise 2 yıl mı olacak?, lise 2 yıla mı düşüyor? 3+1 sistemi ne, 2+2 sistemi ne