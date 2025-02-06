Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da son durum ne?
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki planı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem sonrası 158 inşaat işçisi öldü: ‘Müteahhitlere yapılan zaman baskısı işçiler üzerinde baskıyı artırıyor’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
53 bin kişinin hayatını kaybettiği 6 şubat depremlerinde kimler yargılandı?
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Depremlerin afete dönüşmemesi için yetkin kişilerin yönetimde olması gerekiyor”
12:08
80 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
6 Şubat Depremlerinde kaybettiklerimizi anıyoruz
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Jeoloji Mühendisi anlatıyor: Deprem fırtınası büyük depremin habercisi mi?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Türkiye’nin en acı günlerinden: 6 Şubat Depremlerinde neler yaşandı?
17:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
18:09
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-2025te-turk-turist--sayisinda--yuzde-30-artis-bekliyor-turkiye-misir-icin-kilit-bir-pazar---1093429886.html
Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’
Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’
Sputnik Türkiye
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu yıl Mısır'ı ziyaret edecek Türk turist sayısında artış... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T15:40+0300
2025-02-06T15:40+0300
türkiye
mısır
türkiye
turist
yerli turist
yabancı turist
emitt
doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025
mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093429727_0:15:811:471_1920x0_80_0_0_3c4bafa9031dd4a9a60928f9547774cc.jpg
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 2025, bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerini, 30 bine yakın turizm profesyoneli ile bir araya getiren bu fuarın açılış törenine Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de katıldı. Programda konuşan Fethi, “2025 yılında Türk turist sayısında yüzde 30 artış beklediklerini” söyleyerek Mısır turizmi hakkında merak edilenleri anlattı. ‘Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 2024 yılında Mısır’a ziyaret eden turistlerin yüzde 5 oranında arttığını belirtirken bunların yüzde 65’inin Avrupa‘dan, yüzde 22’sinin ise Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında Türk turistlerin sayısını yüzde 70 arttığını bu artışın yeni yılda da sürmesini umduklarını söyleyen Fethi sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ediyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirterek konuya ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak." ‘Türkiye ile turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini kaydetti: "Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ‘Gece 2’de bile güvenle yürüyebilirsiniz’ Son olarak Bakan Fethi, ülkenin güvenlikle alakalı durumuna da açıklık getirdi: “Mısır son derece güvenli bir ülke. Bir kadın olarak güvenli bir şekilde gece 2’de bile dışarı çıkabilir, kahve,nargile içebilirsiniz. Size bunun garantisini verebilirim. Özellikle güvenlikle alakalı medyaya büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hemen hemen her yerde yaşayabileceğiniz ufak bir olumsuz olay medya da farklı bir şekilde ifade edilip kötü bir imaj oluşturuluyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-turkiyenin-turizm-geliri-rekor-kirdi-1093231281.html
türkiye
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093429727_82:0:730:486_1920x0_80_0_0_5441e5b0bd385bef9a174c206d190254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mısır, türkiye, turist, yerli turist, yabancı turist, emitt, doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025, mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi
mısır, türkiye, turist, yerli turist, yabancı turist, emitt, doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025, mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi

Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’

15:40 06.02.2025
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Başak Koçak
Tüm yazılar
Özel
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu yıl Mısır'ı ziyaret edecek Türk turist sayısında artış beklediklerini dile getirdi.
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 2025, bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerini, 30 bine yakın turizm profesyoneli ile bir araya getiren bu fuarın açılış törenine Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de katıldı. Programda konuşan Fethi, “2025 yılında Türk turist sayısında yüzde 30 artış beklediklerini” söyleyerek Mısır turizmi hakkında merak edilenleri anlattı.

‘Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz’

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 2024 yılında Mısır’a ziyaret eden turistlerin yüzde 5 oranında arttığını belirtirken bunların yüzde 65’inin Avrupa‘dan, yüzde 22’sinin ise Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında Türk turistlerin sayısını yüzde 70 arttığını bu artışın yeni yılda da sürmesini umduklarını söyleyen Fethi sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mısır'a gelen yabancı turist sayısı 2024 yılında yüzde 5 oranında arttı. Türk turist sayısı 2024’te yüzde 270 arttı. 2025’te de Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz. Türkiye, Mısır'ın turizm sektörü için kilit bir pazar konumundadır. 2024 yılında 230 bin Türk turist ülkeyi ziyaret etti. Bu rakam 2023 yılına kıyasla yüzde 70'lik bir büyüme anlamına gelmektedir. 2025 yılında hem uluslararası ziyaretçi sayısını hem de Mısır'a gelen Türk gezgin sayısını aşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz. Bu, 2030 yılına kadar 30 milyon turisti ağırlamaya yönelik stratejik vizyonumuzla da örtüşmektedir.”

‘Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ediyoruz’

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirterek konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak."

‘Türkiye ile turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini kaydetti:
"Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

‘Gece 2’de bile güvenle yürüyebilirsiniz’

Son olarak Bakan Fethi, ülkenin güvenlikle alakalı durumuna da açıklık getirdi: “Mısır son derece güvenli bir ülke. Bir kadın olarak güvenli bir şekilde gece 2’de bile dışarı çıkabilir, kahve,nargile içebilirsiniz. Size bunun garantisini verebilirim. Özellikle güvenlikle alakalı medyaya büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hemen hemen her yerde yaşayabileceğiniz ufak bir olumsuz olay medya da farklı bir şekilde ifade edilip kötü bir imaj oluşturuluyor.”
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
EKONOMİ
Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Türkiye'nin turizm geliri rekor kırdı
31 Ocak, 10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала