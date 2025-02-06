https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-2025te-turk-turist--sayisinda--yuzde-30-artis-bekliyor-turkiye-misir-icin-kilit-bir-pazar---1093429886.html

Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’

Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’

Sputnik Türkiye

Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu yıl Mısır'ı ziyaret edecek Türk turist sayısında artış... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T15:40+0300

2025-02-06T15:40+0300

2025-02-06T15:40+0300

türkiye

mısır

türkiye

turist

yerli turist

yabancı turist

emitt

doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025

mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093429727_0:15:811:471_1920x0_80_0_0_3c4bafa9031dd4a9a60928f9547774cc.jpg

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 2025, bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerini, 30 bine yakın turizm profesyoneli ile bir araya getiren bu fuarın açılış törenine Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de katıldı. Programda konuşan Fethi, “2025 yılında Türk turist sayısında yüzde 30 artış beklediklerini” söyleyerek Mısır turizmi hakkında merak edilenleri anlattı. ‘Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 2024 yılında Mısır’a ziyaret eden turistlerin yüzde 5 oranında arttığını belirtirken bunların yüzde 65’inin Avrupa‘dan, yüzde 22’sinin ise Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında Türk turistlerin sayısını yüzde 70 arttığını bu artışın yeni yılda da sürmesini umduklarını söyleyen Fethi sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ediyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirterek konuya ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak." ‘Türkiye ile turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini kaydetti: "Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ‘Gece 2’de bile güvenle yürüyebilirsiniz’ Son olarak Bakan Fethi, ülkenin güvenlikle alakalı durumuna da açıklık getirdi: “Mısır son derece güvenli bir ülke. Bir kadın olarak güvenli bir şekilde gece 2’de bile dışarı çıkabilir, kahve,nargile içebilirsiniz. Size bunun garantisini verebilirim. Özellikle güvenlikle alakalı medyaya büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hemen hemen her yerde yaşayabileceğiniz ufak bir olumsuz olay medya da farklı bir şekilde ifade edilip kötü bir imaj oluşturuluyor.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-turkiyenin-turizm-geliri-rekor-kirdi-1093231281.html

türkiye

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

mısır, türkiye, turist, yerli turist, yabancı turist, emitt, doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025, mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi