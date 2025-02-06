https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/misir-2025te-turk-turist--sayisinda--yuzde-30-artis-bekliyor-turkiye-misir-icin-kilit-bir-pazar---1093429886.html
Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’
Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’
Sputnik Türkiye
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu yıl Mısır'ı ziyaret edecek Türk turist sayısında artış... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T15:40+0300
2025-02-06T15:40+0300
2025-02-06T15:40+0300
türkiye
mısır
türkiye
turist
yerli turist
yabancı turist
emitt
doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025
mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi
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Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 2025, bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerini, 30 bine yakın turizm profesyoneli ile bir araya getiren bu fuarın açılış törenine Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de katıldı. Programda konuşan Fethi, “2025 yılında Türk turist sayısında yüzde 30 artış beklediklerini” söyleyerek Mısır turizmi hakkında merak edilenleri anlattı. ‘Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 2024 yılında Mısır’a ziyaret eden turistlerin yüzde 5 oranında arttığını belirtirken bunların yüzde 65’inin Avrupa‘dan, yüzde 22’sinin ise Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında Türk turistlerin sayısını yüzde 70 arttığını bu artışın yeni yılda da sürmesini umduklarını söyleyen Fethi sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ediyoruz’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirterek konuya ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak." ‘Türkiye ile turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’ Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini kaydetti: "Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ‘Gece 2’de bile güvenle yürüyebilirsiniz’ Son olarak Bakan Fethi, ülkenin güvenlikle alakalı durumuna da açıklık getirdi: “Mısır son derece güvenli bir ülke. Bir kadın olarak güvenli bir şekilde gece 2’de bile dışarı çıkabilir, kahve,nargile içebilirsiniz. Size bunun garantisini verebilirim. Özellikle güvenlikle alakalı medyaya büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hemen hemen her yerde yaşayabileceğiniz ufak bir olumsuz olay medya da farklı bir şekilde ifade edilip kötü bir imaj oluşturuluyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/tum-zamanlarin-en-yuksek-seviyesi-turkiyenin-turizm-geliri-rekor-kirdi-1093231281.html
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Başak Koçak
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MIA „Rossiya Segodnya“
Başak Koçak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg
mısır, türkiye, turist, yerli turist, yabancı turist, emitt, doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025, mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi
mısır, türkiye, turist, yerli turist, yabancı turist, emitt, doğu akdeniz turizm ve seyahat fuarı(emitt) 2025, mısır turizm ve eski eserler bakanı şerif fethi
Mısır, 2025’te Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyor: ‘Türkiye, Mısır için kilit bir pazar’
Özel
Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılan Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, bu yıl Mısır'ı ziyaret edecek Türk turist sayısında artış beklediklerini dile getirdi.
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı(EMITT) 2025, bu sene TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ziyaretçilerini, 30 bine yakın turizm profesyoneli ile bir araya getiren bu fuarın açılış törenine Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de katıldı. Programda konuşan Fethi, “2025 yılında Türk turist sayısında yüzde 30 artış beklediklerini” söyleyerek Mısır turizmi hakkında merak edilenleri anlattı.
‘Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz’
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, 2024 yılında Mısır’a ziyaret eden turistlerin yüzde 5 oranında arttığını belirtirken bunların yüzde 65’inin Avrupa‘dan, yüzde 22’sinin ise Orta Doğu’dan geldiğini söyledi. Ayrıca 2024 yılında Türk turistlerin sayısını yüzde 70 arttığını bu artışın yeni yılda da sürmesini umduklarını söyleyen Fethi sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mısır'a gelen yabancı turist sayısı 2024 yılında yüzde 5 oranında arttı. Türk turist sayısı 2024’te yüzde 270 arttı. 2025’te de Türk turist sayısında yüzde 30 artış bekliyoruz. Türkiye, Mısır'ın turizm sektörü için kilit bir pazar konumundadır. 2024 yılında 230 bin Türk turist ülkeyi ziyaret etti. Bu rakam 2023 yılına kıyasla yüzde 70'lik bir büyüme anlamına gelmektedir. 2025 yılında hem uluslararası ziyaretçi sayısını hem de Mısır'a gelen Türk gezgin sayısını aşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz. Bu, 2030 yılına kadar 30 milyon turisti ağırlamaya yönelik stratejik vizyonumuzla da örtüşmektedir.”
‘Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ediyoruz’
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi Türkiye’nin Mısır’da daha fazla tanıtım yapmasını teşvik ettiklerini belirterek konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye'den profesyonelleri Mısır'a davet edeceğiz. Türkiye'nin Mısır'da pazarlama faaliyetleri yürütmesini istiyorum. Aynısını biz de burada yapmak istiyoruz. Hatta bizden bazı içerik üreticileri önermemizi istediler. Türkiye'yi tanıtmak için buraya gelmeleri adına onlara içerik üreticilerinin isimlerini vereceğiz ve biz de kendi tarafımızdan aynısını yapacağız. Amacım, iki ülke arasında kazan-kazan esasına dayalı bir işbirliği oluşturmak ve başarımız, her iki ülke için de turist sayılarının artması olacak."
‘Türkiye ile turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum’
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi, Mısır ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve turizm ve eski eserler de dahil birçok alanda devam ettiğini kaydetti:
"Dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya gelme onurunu yaşadım. Türk hükümeti, kaçakçılardan ele geçirilen bazı eserleri bize teslim etti. Kendilerine bu jestlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu eserleri Mısır hükümetine iade ederek verdikleri sözü yerine getirdikleri için Türk hükümetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bunun yanı sır, turizm ve diğer birçok alandaki işbirliğimizi kapsayacak bir mutabakat zaptı imzaladık. Özellikle turizm alanında bu ilişkiyi daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
‘Gece 2’de bile güvenle yürüyebilirsiniz’
Son olarak Bakan Fethi, ülkenin güvenlikle alakalı durumuna da açıklık getirdi: “Mısır son derece güvenli bir ülke. Bir kadın olarak güvenli bir şekilde gece 2’de bile dışarı çıkabilir, kahve,nargile içebilirsiniz. Size bunun garantisini verebilirim. Özellikle güvenlikle alakalı medyaya büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü hemen hemen her yerde yaşayabileceğiniz ufak bir olumsuz olay medya da farklı bir şekilde ifade edilip kötü bir imaj oluşturuluyor.”