Metal dedektörüyle ‘şeytanın parası’ olarak bilinen altın sikkeleri buldu

Hollanda’da metal dedektör ile hazine arayan bir kişi, yüzü aşkın altın ve gümüş sikke buldu. Bu sikkelerin sıradan bir define değil, eski bir pagan kültürüne ait ‘şeytan parası’ olduğunu ortaya çıktı. Detaylar haberde...

Hollanda’da bir metal dedektörü kullanıcısı, yerin altına gömülü 100’den fazla altın ve gümüş sikke buldu. Bunun üzerine arkeologlar, alanı detaylı şekilde incelemeye başladı.Yapılan araştırmalarda 1300 yıldır gömülü duran bu sikkelerin büyük olasılıkla kült ritüellerinde kullanıldığı bulundu. Kazı alanında ayrıca 7’nci yüzyıldan kalma açık hava tapınma alanının kalıntılarına da ulaşıldı.‘Şeytanın parası’ olarak biliniyorBu bulgular, sikkelerin ‘şeytanın parası’ olarak bilinen ve putperest kültlerde sıkça rastlanan adak paralarından olabileceğini gösteriyor.Ayrıca altın sikkelerin ve takıların yaklaşık 100 yıl boyunca farklı dönemlerde buraya bırakıldığı, bunların da hayvan kurbanlarıyla birlikte sunulduğu tespit edildi. Bu da alanın putperest tanrılara yapılan ritüel kurban törenlerinde kullanıldığını açıkça ortaya koydu.Mevsimsel ritüellerle bağlantılıKazıya öncülük eden ekip bölgede 6’ncı yüzyıldan kalma olduğu düşünülen bir yapının izlerini ve 17 ahşap direğe ait delikleri ortaya çıkardı. Bu direklerin ilkbahar ve sonbahar ekinokslarıyla hizalanmış olması, alanın mevsimsel hasat ritüelleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

