https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trafikte-oldurulen-avukat-serdar-oktemin-on-otopsi-raporu-cikti-olum-nedeni-aciklandi-1099975398.html

Trafikte öldürülen Avukat Serdar Öktem’in ön otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni açıklandı

Trafikte öldürülen Avukat Serdar Öktem’in ön otopsi raporu çıktı: Ölüm nedeni açıklandı

Sputnik Türkiye

Şişli’de aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in ön otopsi raporu hazırlandı. Raporda, Öktem’in kafa, yüz ve kol... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T09:46+0300

2025-10-07T09:46+0300

2025-10-07T09:46+0300

türki̇ye

serdar öktem

avukat

silahlı saldırı

adli tıp kurumu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099966736_0:53:2773:1613_1920x0_80_0_0_4c3024980fefe613bb360004e37a74da.jpg

Şişli’de trafikte beklerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporu tamamlandı. Rapora göre, Öktem’in kafa bölgesine isabet eden kurşunla birlikte yüz ve sol koluna isabet eden yaralanmalardan en az birinin ölümcül nitelikte olduğu tespit edildi.Raporun detaylarında, “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu ölüm meydana gelmiştir” ifadeleri yer aldı.Saldırı trafikte gerçekleştiOlay, dün öğle saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru trafikte meydana geldi. Avukat Serdar Öktem, kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öktem’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.6 şüpheli yakalandı, 2’si çocuk yaştaİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır” bilgisini paylaştı.Yapılan operasyon sonucunda, şüphelilerin Arnavutköy çevresinde yakalandığı, 2 kalaşnikof, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven gibi suç aletlerinin ele geçirildiği belirtildi.Organize Suç Örgütü ŞüphesiBaşsavcılık açıklamasında, saldırının arkasında bir organize suç örgütü olabileceği yönünde değerlendirme yapıldı.Açıklamada, “İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Soruşturma, azmettiricilerin tespiti ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi yönünde derinleştirilerek devam etmektedir” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avukat-serdar-oktem-silahli-saldiriya-ugradi-1099965078.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

serdar öktem, avukat, silahlı saldırı, adli tıp kurumu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı