Yapay zekaya ‘arkadaşımı nasıl öldürürüm?’ diye soran 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Yapay zekaya ‘arkadaşımı nasıl öldürürüm?’ diye soran 13 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk, aramayı yaptıktan saatler önce gözaltına alındı ve çocuk ıslahevine gönderildi. Detaylar haberde...

Florida’da 13 yaşındaki bir öğrenci, bir yapay zeka aracına 'bir arkadaşını nasıl öldürebileceğini' sorduğu iddiasıyla yakalandı.Volusia Bölgesi Şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, Southwestern Ortaokulu’nda görev yapan bir okul güvenlik görevlisi, çarşamba günü Gaggle adlı denetim sisteminden gelen bir uyarı aldı.Uyarıya göre, okul tarafından sağlanan bir ChatGPT cihazı üzerinden şu soru sorulmuştu:Polis hemen okula gittiOlay, Orlando’nun yaklaşık bir saat kuzeyindeki Deland kasabasında yaşandı. Polis hemen okula giderek kimliği açıklanmayan öğrenciyi sorguladı. Öğrenci, bunun sadece bir ‘şaka’ olduğunu ve çocuğu ciddi amaçla sormadığını belirtti.‘Sadece trollüyordum’Yetkililerin aktardığına göre çocuk, bir arkadaşının onu sinirlendirdiğini ve ‘sadece trollediğini’ söyledi.Şerif ofisi olayı, “kampüste acil duruma yol açan bir başka ‘şaka’” olarak nitelendirirken ailelere de şu çağrıda bulunuldu:

