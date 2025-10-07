https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/yapay-zekaya-arkadasimi-nasil-oldururum-diye-soran-13-yasindaki-cocuk-gozaltina-alindi-1099990110.html
ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olayda ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki bir çocuk, aramayı yaptıktan saatler önce gözaltına alındı ve çocuk ıslahevine gönderildi. Detaylar haberde...
Florida’da 13 yaşındaki bir öğrenci, bir yapay zeka aracına 'bir arkadaşını nasıl öldürebileceğini' sorduğu iddiasıyla yakalandı.
Volusia Bölgesi Şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, Southwestern Ortaokulu’nda görev yapan bir okul güvenlik görevlisi, çarşamba günü Gaggle adlı denetim sisteminden gelen bir uyarı aldı.
Uyarıya göre, okul tarafından sağlanan bir ChatGPT cihazı üzerinden şu soru sorulmuştu:
Ders ortasında arkadaşımı nasıl öldürebilirim?
Olay, Orlando’nun yaklaşık bir saat kuzeyindeki Deland kasabasında yaşandı. Polis hemen okula giderek kimliği açıklanmayan öğrenciyi sorguladı. Öğrenci, bunun sadece bir ‘şaka’ olduğunu ve çocuğu ciddi amaçla sormadığını belirtti.
Yetkililerin aktardığına göre çocuk, bir arkadaşının onu sinirlendirdiğini ve ‘sadece trollediğini’ söyledi.
Amerika basınında yer alan haberlere göre Florida’daki güvenlik güçleri, hala 2018’de Parkland’de meydana gelen
ve 17 kişinin ölümüne yol açan okul saldırısının
travmasını atlatamayan eyalette bu durumu ciddiye aldı.
Şerif ofisi olayı, “kampüste acil duruma yol açan bir başka ‘şaka’” olarak nitelendirirken ailelere de şu çağrıda bulunuldu:
Florida eyaletinde, çocuğun götürüldüğü ‘juveline detention center’, suç iddiasıyla gözaltına alınan çocukların suçları kesinleşmeden önce geçici olarak tutulduğu bir gözaltı merkezi/ıslahevi anlamına geliyor.