Türkiye’de 'suça sürüklenen çocuk' sayısı artıyor, yeni düzenlemeler kapıda: Dünyada hangi ülke nasıl bir yol izliyor?

Türkiye'de 'suça sürüklenen çocuk' sayısı artıyor, yeni düzenlemeler kapıda: Dünyada hangi ülke nasıl bir yol izliyor?

20.08.2025

Son aylarda Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak Hakan Çakır cinayeti gibi olaylarda çocukların fail konumunda yer alması, konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. TÜİK’in 2024 verilerine göre, güvenlik birimlerine getirilen çocukların karıştığı olay sayısı yüzde 9.8 artarak 612 bini aştı. Bu çocuklardan 202 bin 785’i “suça sürüklenen çocuk” olarak kayıtlara geçti. Bu oran 2023’e kıyasla yüzde 13’lük artışa işaret ediyor.Mevcut yasal çerçeveTürk Ceza Kanunu’na (TCK) göre çocukların cezai sorumluluk yaşları şöyle:Bu düzenleme, “çocuğun üstün yararı” ilkesi doğrultusunda yıllardır yürürlükte.Yeni düzenleme sinyalleriHükümet, artan olaylar sonrası çocuk suçluluğu ile mücadele için TCK’da değişiklik hazırlığında. Üzerinde çalışılan modele göre:Bakan Tunç’un açıklamalarıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemlerinde olan düzenlemeleri şöyle sıralamıştı:Dünyada hangi modeller uygulanıyor?Bu konu aslında hem ceza hukuku hem de çocuk koruma politikaları açısından ülkeden ülkeye farklılaşıyor. Genel eğilim ise iki eksende şekilleniyor: cezalandırma odaklı modeller ve rehabilitasyon odaklı modeller.🔹 Avrupa🔹 Amerika🔹 Asya

