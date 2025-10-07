Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Trump'a Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatı soruldu: 'Kararımı neredeyse aldım'
Trump'a Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatı soruldu: 'Kararımı neredeyse aldım'
Beyaz Saray'da bir süredir görüşülen Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesiyle ilgili konuda Başkan Trump'tan yeni açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri gönderilmesine yönelik kararı neredeyse aldığını söyledi.Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen Trump, Ukrayna'ya olası Tomahawk sevkiyatıyla ilgili sorulara "Genel itibarıyla buna ilişkin kararımı verdim. Onların bunu ne yapacağını, nereye göndereceğini öğrenmek istiyorum" yanıtını verdi.Bununla beraber Trump, Ukrayna'daki çatışmada bir tırmanma görmek istemediğini kaydetti.ABD bir süredir görüşüyorABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Eylül sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası transferini görüştüğünü, ancak nihai kararın Başkan Donald Trump'a ait olduğunu belirtmişti. Bu arada, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bu konuda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı.Vladimir Zelenskiy'in, önceki hafta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bu tür silahların transferini talep ettiği ABD basınına yansımıştı.Trump'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan uzun menzilli silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu belirttiği, ancak mevcut kısıtlamaları gözden geçirme konusunda doğrudan bir taahhütte bulunmadığı aktarılmıştı.Rusya'dan 'cephedeki durum değişmez' vurgusuKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası transferi hakkındaki iddiaları çok ciddi olarak nitelendirmişti. ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etse bile, cephede hiçbir şey değişmeyeceğini vurgulayan Peskov, "Tomahawk füzelerini Ukrayna topraklarından Amerikalıların mı yoksa Ukraynalıların mı yönlendirip fırlatacağını anlamak önemli. Kiev rejimi için cephedeki durumu değiştirebilecek bir çözüm yok. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok" ifadelerini kullanmıştı.
ukrayna
Beyaz Saray'da bir süredir görüşülen Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri gönderilmesiyle ilgili konuda Başkan Trump'tan yeni açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri gönderilmesine yönelik kararı neredeyse aldığını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya gelen Trump, Ukrayna'ya olası Tomahawk sevkiyatıyla ilgili sorulara "Genel itibarıyla buna ilişkin kararımı verdim. Onların bunu ne yapacağını, nereye göndereceğini öğrenmek istiyorum" yanıtını verdi.

Bununla beraber Trump, Ukrayna'daki çatışmada bir tırmanma görmek istemediğini kaydetti.

ABD bir süredir görüşüyor

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Eylül sonunda yaptığı açıklamada, Beyaz Saray yönetiminin Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya olası transferini görüştüğünü, ancak nihai kararın Başkan Donald Trump'a ait olduğunu belirtmişti. Bu arada, ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Keith Kellogg, bu konuda henüz bir karar alınmadığını açıklamıştı.

Vladimir Zelenskiy'in, önceki hafta ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede bu tür silahların transferini talep ettiği ABD basınına yansımıştı.

Trump'ın Rusya'nın derinliklerine yönelik saldırılarda Amerikan uzun menzilli silahlarının kullanımına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına açık olduğunu belirttiği, ancak mevcut kısıtlamaları gözden geçirme konusunda doğrudan bir taahhütte bulunmadığı aktarılmıştı.

Rusya'dan 'cephedeki durum değişmez' vurgusu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Amerikan Tomahawk füzelerinin Ukrayna'ya olası transferi hakkındaki iddiaları çok ciddi olarak nitelendirmişti.

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etse bile, cephede hiçbir şey değişmeyeceğini vurgulayan Peskov, "Tomahawk füzelerini Ukrayna topraklarından Amerikalıların mı yoksa Ukraynalıların mı yönlendirip fırlatacağını anlamak önemli. Kiev rejimi için cephedeki durumu değiştirebilecek bir çözüm yok. Kiev rejimi için sihirli bir silah yok" ifadelerini kullanmıştı.
