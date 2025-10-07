https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/turkiyeden-aihme-selahattin-demirtas-basvurusu-1099998992.html
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu
Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen 'hak ihlali' kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi tarafından yeniden incelenmesini talep...
2025-10-07T19:32+0300
2025-10-07T19:32+0300
2025-10-07T19:32+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095430437_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ef445300beaaa3baa35f094e13f2eac5.jpg
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.Avukatlarına göre Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve uygulanması gerekecekti. Kararın yürürlüğe girmesi durumunda Demirtaş’ın tahliye edilmesi bekleniyordu.Ancak Habertürk’ün haberine göre, Türkiye, AİHM’in verdiği bu kararın Büyük Daire’de yeniden görüşülmesini talep etti.
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095430437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c093d4e1853df3d32f351f0b0c62274.jpg
Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen 'hak ihlali' kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi tarafından yeniden incelenmesini talep etti.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.
Avukatlarına göre Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve uygulanması gerekecekti. Kararın yürürlüğe girmesi durumunda Demirtaş’ın tahliye edilmesi bekleniyordu.
Ancak Habertürk’ün haberine göre, Türkiye, AİHM’in verdiği bu kararın Büyük Daire’de yeniden görüşülmesini talep etti.