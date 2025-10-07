https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/turkiyeden-aihme-selahattin-demirtas-basvurusu-1099998992.html

Türkiye'den AİHM'e Selahattin Demirtaş başvurusu

Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkında verilen 'hak ihlali' kararının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi tarafından yeniden incelenmesini talep... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.Avukatlarına göre Türkiye, bu karara 8 Ekim’e kadar itiraz etmezse karar kesinleşecek ve uygulanması gerekecekti. Kararın yürürlüğe girmesi durumunda Demirtaş’ın tahliye edilmesi bekleniyordu.Ancak Habertürk’ün haberine göre, Türkiye, AİHM’in verdiği bu kararın Büyük Daire’de yeniden görüşülmesini talep etti.

