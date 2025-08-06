https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/abdulkadir-selvi-biliyorum-cok-taslanacagim-ama-selahattin-demirtas-siyasete-donmeli-1098389163.html
Abdulkadir Selvi: Biliyorum çok taşlanacağım ama Selahattin Demirtaş siyasete dönmeli
Abdulkadir Selvi: Biliyorum çok taşlanacağım ama Selahattin Demirtaş siyasete dönmeli
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım. Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Türk Ceza Kanunu’nda... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T09:50+0300
2025-08-06T09:50+0300
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abdulkadir selvi
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Terörsüz Türkiye sürecine ve atılan yeni adımlara vurgu yapan Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Selahattin Demirtaş ile ilgili de değerlendirmede bulundu. 'Çok taşlanacağım'Sözlerine "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım" diye başlayan Selvi, yazısında şu noktalara değindi:Demirtaş 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tbmm-baskani-kurtulmus-inaniyorum-ki-komisyonumuz-tarihi-misyonu-layikiyla-gerceklestirecek-1098382345.html
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selahattin demirtaş
Abdulkadir Selvi: Biliyorum çok taşlanacağım ama Selahattin Demirtaş siyasete dönmeli
Abdulkadir Selvi "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım. Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecine ve atılan yeni adımlara vurgu yapan Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Selahattin Demirtaş ile ilgili de değerlendirmede bulundu.
Sözlerine "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım" diye başlayan
Selvi, yazısında şu noktalara değindi:
"Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Bu süreci güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç var. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var."
Demirtaş 2016 yılından bu yana tutuklu bulunuyor.