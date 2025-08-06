Abdulkadir Selvi: Biliyorum çok taşlanacağım ama Selahattin Demirtaş siyasete dönmeli

"Ama madem iç barışı tahkim etme adına bir yola çıktık. Bu süreci güçlendirecek yeni adımlara ihtiyaç var. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var."