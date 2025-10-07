Trump: Erdoğan şahane biri, çok güçlü bir lider ve Hamas’ın ona büyük saygısı var

Türkiye
SON HABERLER
00:05 07.10.2025 (güncellendi: 00:45 07.10.2025)
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına ilişkin konuşmasında Cumhurbaşkanı erdoğanı överken, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılmasından fazlasıyla emin olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir çözüm hedefleyen Gazze Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri. Bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Güçlü bir lider ve Hamas ona büyük saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.

'Netanyahu çok olumluydu'

Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan önerilen barış planı hakkında 'çok olumlu' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Netanyahu çok olumluydu. Gazze anlaşması konusunda çok olumluydu. Herkes, sanırım her ülke olumlu. Neredeyse her ülke bu anlaşma üzerinde çalışıyor ve bunu başarmaya çalışıyor
Trump ayrıca Mısır'da devam eden barış görüşmelerinin olumlu ilerlediğini, Hamas'ın Gazze'de barışın sağlanması için önemli olan temel noktalarda mutabık kaldığını düşündüğünü kaydetti.
