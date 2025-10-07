https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trump-erdogan-sahane-biri-cok-guclu-bir-lider-ve-hamasin-ona-buyuk-saygisi-var-1099971091.html

Trump: Erdoğan şahane biri, çok güçlü bir lider ve Hamas’ın ona büyük saygısı var

Trump: Erdoğan şahane biri, çok güçlü bir lider ve Hamas'ın ona büyük saygısı var

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze planına ilişkin konuşmasında Cumhurbaşkanı erdoğanı överken, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılmasından fazlasıyla emin... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir çözüm hedefleyen Gazze Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçte önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan harika biri. Bu anlaşma için çok çaba sarf ediyor. Güçlü bir lider ve Hamas ona büyük saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.'Netanyahu çok olumluydu'Trump yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeyi ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlayan önerilen barış planı hakkında 'çok olumlu' olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:Trump ayrıca Mısır'da devam eden barış görüşmelerinin olumlu ilerlediğini, Hamas'ın Gazze'de barışın sağlanması için önemli olan temel noktalarda mutabık kaldığını düşündüğünü kaydetti.

