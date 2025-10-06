https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/beyaz-saray-hamasin-yonetimi-birakmasiyla-abdnin-filistini-taniyip-tanimayacagina-iliskin-1099969611.html
Beyaz Saray, Hamas'ın yönetimi bırakmasıyla ABD'nin Filistin'i tanıyıp tanımayacağına ilişkin açıklamayı reddetti
Beyaz Saray, Hamas'ın yönetimi bırakmasıyla ABD'nin Filistin'i tanıyıp tanımayacağına ilişkin açıklamayı reddetti
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidarı bırakması halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T22:10+0300
2025-10-06T22:10+0300
2025-10-06T22:10+0300
dünya
abd
karoline leavitt
jeffrey epstein
ghislaine maxwell
hamas
filistin devleti
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_159209c34b076d18928e397e16383dca.jpg
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidardan feragat edip bir geçiş hükümetine veya başka bir güce devretmesi halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyorum, bunlar son derece hassas konular" dedi.Bu görüşmelerin şu anda devam ettiğini ve umarız 'dünyanın gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biriyle' sonuçlanacağını sözlerine ekledi.'Maxwell'in affı görüşülmüyor'Ayrıca toplantıda Leavitt yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af talebinin Trump yönetimi tarafından görüşülmediğini söyledi.Leavitt, basın toplantısında "Bu, yönetim tarafından tartışılan bir şey değil" dedi.'Kamyonlara yüzde 25 vergi'Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Trump, Truth Social'da "1 Kasım 2025'ten itibaren, diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm orta ve ağır hizmet kamyonlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" paylaşımı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1099969129.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259184_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_76c542838c3d1cbf0dd6c14a37fbf993.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, jeffrey epstein, ghislaine maxwell, hamas, filistin devleti, truth social
abd, karoline leavitt, jeffrey epstein, ghislaine maxwell, hamas, filistin devleti, truth social
Beyaz Saray, Hamas'ın yönetimi bırakmasıyla ABD'nin Filistin'i tanıyıp tanımayacağına ilişkin açıklamayı reddetti
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidarı bırakması halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidardan feragat edip bir geçiş hükümetine veya başka bir güce devretmesi halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyorum, bunlar son derece hassas konular" dedi.
Bu görüşmelerin şu anda devam ettiğini ve umarız 'dünyanın gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biriyle' sonuçlanacağını sözlerine ekledi.
'Maxwell'in affı görüşülmüyor'
Ayrıca toplantıda Leavitt yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af talebinin Trump yönetimi tarafından görüşülmediğini söyledi.
Leavitt, basın toplantısında "Bu, yönetim tarafından tartışılan bir şey değil" dedi.
'Kamyonlara yüzde 25 vergi'
Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da "1 Kasım 2025'ten itibaren, diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm orta ve ağır hizmet kamyonlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" paylaşımı yaptı.