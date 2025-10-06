Beyaz Saray, Hamas'ın yönetimi bırakmasıyla ABD'nin Filistin'i tanıyıp tanımayacağına ilişkin açıklamayı reddetti

Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidarı bırakması halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidardan feragat edip bir geçiş hükümetine veya başka bir güce devretmesi halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyorum, bunlar son derece hassas konular" dedi.Bu görüşmelerin şu anda devam ettiğini ve umarız 'dünyanın gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biriyle' sonuçlanacağını sözlerine ekledi.'Maxwell'in affı görüşülmüyor'Ayrıca toplantıda Leavitt yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af talebinin Trump yönetimi tarafından görüşülmediğini söyledi.Leavitt, basın toplantısında "Bu, yönetim tarafından tartışılan bir şey değil" dedi.'Kamyonlara yüzde 25 vergi'Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.Trump, Truth Social'da "1 Kasım 2025'ten itibaren, diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm orta ve ağır hizmet kamyonlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" paylaşımı yaptı.
22:10 06.10.2025
Beyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidarı bırakması halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı sorusuna yanıt vermekten kaçındı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın iktidardan feragat edip bir geçiş hükümetine veya başka bir güce devretmesi halinde ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıyıp tanımayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda teknik görüşmelerin önüne geçmek istemiyorum, bunlar son derece hassas konular" dedi.
Bu görüşmelerin şu anda devam ettiğini ve umarız 'dünyanın gördüğü en büyük barış anlaşmalarından biriyle' sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

'Maxwell'in affı görüşülmüyor'

Ayrıca toplantıda Leavitt yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein'ın hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell için af talebinin Trump yönetimi tarafından görüşülmediğini söyledi.
Leavitt, basın toplantısında "Bu, yönetim tarafından tartışılan bir şey değil" dedi.

'Kamyonlara yüzde 25 vergi'

Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da "1 Kasım 2025'ten itibaren, diğer ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen tüm orta ve ağır hizmet kamyonlarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" paylaşımı yaptı.
