Trabzon'daki insansız deniz aracı bu sabah imha edildi

Trabzon'daki insansız deniz aracı bu sabah imha edildi

Trabzon'da dün balıkçıların bulduğu insansız deniz aracı için bu sabah imha edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla açığa çekilen deniz aracı, kontrollü... 01.10.2025

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.Suya indirildi ve imha edildiİl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan ve kıyıya getirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarılmış, giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.'Açığa götürdüler ve orada patlattılar'Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yoroz Limanı'ndaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, insansız deniz aracının Ukrayna-Rusya savaşında kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.Ekiplerin aynı zamanda insansız denir aracında patlayıcı olabileceği yönünde değerlendirmeleri olduğunu dile getiren Vali Yıldırım, şöyle devam etti:Patlatmanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını aktaran Yıldırım, "Bu tür cihazlara, su üzerinde yüzen herhangi bir şeye rastladıklarında doğrudan Sahil Güvenliğe haber versinler. Arkadaşlar da zaten gecesi gündüzü olmadan hemen gelir ve onla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yaparlar. Şu anda hepimize geçmiş olsun diyeceğiz. Güvenli bir şekilde imha edildi. Herhangi bir sorun yok, hiç kimseye herhangi bir şey olmadı. Arkadaşlarımız buna dair raporlarını tutuyorlar ve gerekli makamlara da iletecekler." diye konuştu.Ukrayna'ya ait çıktıVali Yıldırım, bir gazetecinin insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna ilişkin sorusuna ise "Ukrayna'ya ait olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten üzerinde de yazıyor." dedi.

