Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü yaralandı

Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye... 07.10.2025

Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü.Olay, gece saatlerinde Çerkezköy’de meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

