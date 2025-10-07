https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/tekirdagda-direge-carpan-otomobil-ikiye-ayrildi-surucu-yaralandi-1100003351.html
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü yaralandı
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü yaralandı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T23:32+0300
2025-10-07T23:32+0300
2025-10-07T23:32+0300
türki̇ye
türkiye
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
yağmur
yağmur suyu
kaza tespit tutanağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1100003177_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_94cafbae7126ec57159e449eb733c30b.jpg
Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü.Olay, gece saatlerinde Çerkezköy’de meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ak-parti-eskisehir-milletvekili-aysen-gurcanin-araci-kaza-yapti-1-olu-1099865765.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1100003177_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f2c12b8aaa38c4eb8b32fcb7294240fb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yağmur, yağmur suyu, kaza tespit tutanağı
türkiye, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, yağmur, yağmur suyu, kaza tespit tutanağı
Tekirdağ'da direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: Sürücü yaralandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye ayrılırken, sürücü yaralandı.
Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü.
Olay, gece saatlerinde Çerkezköy’de meydana geldi. Henüz kimliği açıklanmayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.