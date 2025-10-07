https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/suriye-savunma-bakani-sdg-komutani-abdi-ile-ateskes-konusunda-anlastik-1099989039.html

Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık

Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık

Sputnik Türkiye

Suriye Savunma Bakanı, SDG komutanı Mazlum Abdi ile tüm cephelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Detaylar haberde...

2025-10-07T14:15+0300

2025-10-07T14:15+0300

2025-10-07T14:18+0300

dünya

suriye

sdg

mazlum abdi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1099989039.jpg?1759835918

Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Barrack dün SDG ile görüşmüştüABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Hedefimiz, Başkan Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/suriye-enformasyon-bakani-sam-sdg-anlasmasindan-yil-sonuna-kadar-olumlu-sonuc-bekleniyor-1099803311.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sdg, suriye, kasra, mazlum abdi, ateşkes, açıklama, çatışma