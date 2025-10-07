Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/suriye-savunma-bakani-sdg-komutani-abdi-ile-ateskes-konusunda-anlastik-1099989039.html
Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık
Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık
Suriye Savunma Bakanı, SDG komutanı Mazlum Abdi ile tüm cephelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
2025-10-07T14:15+0300
2025-10-07T14:18+0300
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Barrack dün SDG ile görüşmüştüABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye'nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye'nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim" ifadelerini kullandı.Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, "Hedefimiz, Başkan Trump'ın 'Suriye'ye bir şans verilmesi' vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır" dedi.
sdg, suriye, kasra, mazlum abdi, ateşkes, açıklama, çatışma
Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık

14:15 07.10.2025 (güncellendi: 14:18 07.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Suriye Savunma Bakanı, SDG komutanı Mazlum Abdi ile tüm cephelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Barrack dün SDG ile görüşmüştü

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.
Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Hedefimiz, Başkan Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır” dedi.
Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
DÜNYA
Suriye Enformasyon Bakanı: Şam-SDG anlaşmasından yıl sonuna kadar olumlu sonuç bekleniyor
30 Eylül, 18:50
