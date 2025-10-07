Suriye Savunma Bakanı: SDG komutanı Abdi ile ateşkes konusunda anlaştık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/suriye-savunma-bakani-sdg-komutani-abdi-ile-ateskes-konusunda-anlastik-1099989039.html
2025-10-07T14:15+0300
2025-10-07T14:15+0300
2025-10-07T14:18+0300
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Barrack dün SDG ile görüşmüştüABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Hedefimiz, Başkan Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır” dedi.
suriye
14:15 07.10.2025 (güncellendi: 14:18 07.10.2025)
Suriye Savunma Bakanı, SDG komutanı Mazlum Abdi ile tüm cephelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, dün yaşanan sıcak gelişmelerin ardından SDG komutanı Mazlum Abdi ile ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Barrack dün SDG ile görüşmüştü
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Suriye’nin kuzeydoğusuna giderek SDG (Suriye Demokratik Güçleri) yetkilileriyle bir araya geldi.
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün CENTCOM Komutanı Amiral Cooper'la birlikte (Ferhat Abdi Şahin) Mazlum Abdi ve SDG'yle önemli görüşmeler yapmak üzere Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.
Barrack, ziyaretin amacına ilişkin olarak, “Hedefimiz, Başkan Trump’ın ‘Suriye’ye bir şans verilmesi’ vizyonu doğrultusunda, Suriyelilerin barış ve refah için birlikte hareket etmelerine olanak tanıyan girişimlere ivme kazandırmaktır” dedi.