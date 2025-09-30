https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/suriye-enformasyon-bakani-sam-sdg-anlasmasindan-yil-sonuna-kadar-olumlu-sonuc-bekleniyor-1099803311.html

Suriye Enformasyon Bakanı: Şam-SDG anlaşmasından yıl sonuna kadar olumlu sonuç bekleniyor

Sputnik Türkiye

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Şam ile SDG arasında yürütülen görüşmelerden yıl bitmeden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini açıkladı. 30.09.2025

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Riyad merkezli Al Arabiya kanalında katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Mustafa, SDG ile 10 Mart Mutabakatı ile ilgili konuşurken Mazlum Abdi'nin savunma bakanlığı talebine ilişkin iddiaların basında yer alan haberlerden ibaret olduğunu söyledi.SDG ile varılan anlaşmanın idari ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunu kapsadığını belirten Mustafa, "Anlaşmadan yıl sonuna kadar olumlu sonuç bekleniyor” ifadelerini kullandı.Mustafa, iç ve bölgesel koşulların artık daha netleştiğini, SDG'nin bu gelişmeler doğrultusunda bir inceleme sürecine girdiğini ve bu süreçten olumlu sonuçlar çıkmasını temenni etti.‘İsrail anlaşma sürecini dayatıyor’Mustafa, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye yönelik 1000'den fazla hava ve 400'den fazla kara saldırısıyla anlaşma sürecini dayattığını belirterek, "Suriye'nin, 1974 tarihli kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına dayanan ve işgal edilen topraklardan çekilmeyi öngören bir anlaşmaya varmak amacıyla İsrail ile üç tur müzakere gerçekleştirildi" dedi.‘Abraham Anlaşmaları’ndan ayrı’Mustafa, İsrail ile yürütülen sürecin Abraham Anlaşmaları'ndan tamamen ayrı olduğunu belirterek, İsrail Golan Tepeleri'ni işgal ettiği sürece Suriye'nin bu anlaşmalara katılmayı reddettiğini söyledi.Şu an İsrail ile üzerinde durulan ve üzerinde anlaşılması öngörülen yeni düzenlemenin, ‘1974 yılındaki anlaşmanın ruhunu hatırlatacağını’ söyleyen Mustafa, "Bu güvenlik anlaşması, İbrahim Anlaşmaları çerçevesindeki normalleşme sürecinden bağımsızdır” dedi.Süveyda'daki gelişmelere de dikkati çeken Mustafa, son olarak hükümetin duyurduğu anlaşmanın, Suriye hükümeti ile ABD ve Ürdün arasında üzerinde mutabık kalınan bir yol haritası olduğunu kaydetti.Mustafa, bu yol haritasının, toplumsal uzlaşmanın olgunlaşması için Süveyda'da köylerin yeniden inşası ve halkın tazmin edilmesi gibi adımları içerdiğini belirtti.Şara’nın BM’ye katılımıEnformasyon Bakanı, Suriye Geçici Yönetimi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin New York kentini ziyaretiyle 9 aylık diplomatik sürecin tarihi bir dönüm noktasına ulaştığını, Suriye’nin ‘bölgesel ve küresel konumuna geri dönmeye başladığını, uluslararası ilişkilerini ulusal çıkar ve güvenlik temelinde yeniden inşa ettiğini’ söyledi.

