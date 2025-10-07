Türkiye
Süper Lig kulübünde başkan görevinden istifa etti
Süper Lig kulübünde başkan görevinden istifa etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Osman Sungur, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur takımdaki görevinden istifa etti.Kırmızı-siyahlı kulüpte bir süredir devam eden mali ve sportif sıkıntıların ardından istifa kararı alan Sungur, kararını yönetim kuruluna iletti.
Süper Lig kulübünde başkan görevinden istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’nde başkan Osman Sungur, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur takımdaki görevinden istifa etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpte bir süredir devam eden mali ve sportif sıkıntıların ardından istifa kararı alan Sungur, kararını yönetim kuruluna iletti.
