Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, 8 Ekim'de Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde 'Gazze’de ateşkes müzakereleri'ne katılacak. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.Geçen hafta Doha'da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır'da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.Mısır'dan Witkoff duyurusuÖte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kahire'yi ziyaret edeceğini ve Trump'ın Gazze planının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.Görüşmelerin sonuçlanması durumunda beklenenlere ilişkin Abdulati, "Trump'ın, özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı ve yerinden edilmelerinin reddedilmesi gibi yapıcı unsurlar içeren ve eylem için yeni bir temel teşkil eden planını uygulama gücüne tamamen güveniyoruz" dedi.Abdulati, Arap dünyası ve İslam aleminin de Trump'ın planının başarılı olmasını arzuladığını belirterek "gelecek hafta sonu Filistin halkının istikrarı ve güvenliğini sağlayacak uluslararası güçlerin konuşlanması için çalışmak ve Trump planının onaylanması için BM'de yapılacakların tamamlanması için Avrupa'da bir toplantı koordine edeceğiz" diye konuştu.
MİT Başkanı Kalın Mısır'da Gazze müzakerelerine katılacak
19:27 07.10.2025 (güncellendi: 19:30 07.10.2025)
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, 8 Ekim'de Mısır’ın Şarm El Şeyh şehrinde 'Gazze’de ateşkes müzakereleri'ne katılacak.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, yarın Şarm El Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelere katılacak.
Kalın’ın katılacağı görüşmelerde öncelikli gündem maddeleri: Gazze’de ateşkesin sağlanması, esir takasının gerçekleştirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması
olacak.
MİT Başkanı Kalın, yarın katılacağı müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileri ile ikili temaslarda bulundu.
Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlamış ve Türkiye de müzakerelerde yer almıştı.
Mısır’dan Witkoff duyurusu
Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Kahire'yi ziyaret edeceğini ve Trump'ın Gazze planının BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Görüşmelerin sonuçlanması durumunda beklenenlere ilişkin Abdulati, "Trump'ın, özellikle savaşın sona erdirilmesi ve Batı Şeria'nın ilhakı ve yerinden edilmelerinin reddedilmesi gibi yapıcı unsurlar içeren ve eylem için yeni bir temel teşkil eden planını uygulama gücüne tamamen güveniyoruz" dedi.
Abdulati, Arap dünyası ve İslam aleminin de Trump'ın planının başarılı olmasını arzuladığını belirterek "gelecek hafta sonu Filistin halkının istikrarı ve güvenliğini sağlayacak uluslararası güçlerin konuşlanması için çalışmak ve Trump planının onaylanması için BM'de yapılacakların tamamlanması için Avrupa'da bir toplantı koordine edeceğiz" diye konuştu.