Fransa’nın kaotik gününde neler oldu, sırada ne var?

Fransa’da son dönemde yaşananlara göre bile pazar günü, Batı basınının yorumuyla ‘iktidar koridorlarında son derece dramatik bir gün’ yaşandı. Neler yaşandı, sırada ne var?

Dün sabah saatlerinde, yeni kabinesinin açıklanmasından sadece birkaç saat sonra ve atanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, Başbakan Sabastien Lecornu hükümetiyle birlikte istifasını sundu.Macron 2 gün istediÖğleden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derinleşen siyasi çıkmazdan çıkış yolu bulmak için Lecornu’dan iki gün daha görevde kalmasını istediğini açıkladı.Şimdiye kadar ne oldu?Eski Savunma Bakanı ve Macron’un yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Lecornu, 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana Macron’un atadığı beşinci başbakandı. Ayrıca geçen yaz erken seçim çağrısının ardından kurulan üçüncü hükümetti.‘Bazı egolar engel oldu’Lecornu, istifasının ardından siyasi partilerin ‘inatçılığı’nı suçladıPiyasalar sarsıldıBu gelişme piyasaları da sarstı. CAC 40 borsası yüzde 2, euro ise yüzde 0.7 değer kaybetti. Fransa’nın borç/GSYH oranı AB içinde Yunanistan ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada. Lecornu, Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Macron’un son bir müzakere girişimi talebini kabul ettiğini açıkladı ve “Çarşamba akşamına kadar bunun mümkün olup olmadığını Cumhurbaşkanına bildireceğim” dedi.Krizin kökeni ne?Krizin kökeni, 2024’te yapılan erken genel seçimlere dayanıyor. Seçim sonucunda ortaya çıkan tablo, birbirine yakın üç bloktan oluşan bir ‘askıda parlamento’ yarattı: Sol ittifak, aşırı sağ ve Macron’un merkez-sağ ittifakı. Hiçbiri çoğunluğu elde edemedi.Buna, Fransa’nın derinleşen mali krizi ve 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de eklendi.Fransa basınına göre de ‘Le Monde ve Macron yeniden aday olamayacağı için her parti şimdiden kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor ve bu durum parlamentoda uzlaşmayı daha da zorlaştırıyor.’Pazar akşamı açıklanan kabine, siyasi yelpazenin her tarafından tepki çekti. Kimileri hükümeti ‘aşırı sağa kaymakla’, kimileri ise ‘yeterince sağcı olmamakla’ suçladı.Fransa için sırada ne olabilir?Hükümet kaynakları Fransız medyasına, çarşambaya kadar yürütülen son uzlaşı girişiminin başarısız olması durumunda Macron’un ‘sorumluluğunu üstleneceğini’ söyledi. Ancak bu ifadenin ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.Macron’un seçenekleri ise şöyle:Öte yandan La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi ise ise Macron’un istifası yönündeki çağrılarını yineledi.

