Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/fransanin-kaotik-gununde-neler-oldu-sirada-ne-var-1099984131.html
Fransa’nın kaotik gününde neler oldu, sırada ne var?
Fransa’nın kaotik gününde neler oldu, sırada ne var?
Sputnik Türkiye
Fransa’da son dönemde yaşananlara göre bile pazar günü, Batı basınının yorumuyla ‘iktidar koridorlarında son derece dramatik bir gün’ yaşandı. Neler yaşandı, sırada ne var?
2025-10-07T13:01+0300
2025-10-07T13:01+0300
dünya
fransa
kriz
sebastien lecornu
emmanuel macron
seçenek
seçim
erken seçim
istifa
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099983894_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_18d71fc84bc4f35fdaff9ad990759564.jpg
Dün sabah saatlerinde, yeni kabinesinin açıklanmasından sadece birkaç saat sonra ve atanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, Başbakan Sabastien Lecornu hükümetiyle birlikte istifasını sundu.Macron 2 gün istediÖğleden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derinleşen siyasi çıkmazdan çıkış yolu bulmak için Lecornu’dan iki gün daha görevde kalmasını istediğini açıkladı.Şimdiye kadar ne oldu?Eski Savunma Bakanı ve Macron’un yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Lecornu, 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana Macron’un atadığı beşinci başbakandı. Ayrıca geçen yaz erken seçim çağrısının ardından kurulan üçüncü hükümetti.‘Bazı egolar engel oldu’Lecornu, istifasının ardından siyasi partilerin ‘inatçılığı’nı suçladıPiyasalar sarsıldıBu gelişme piyasaları da sarstı. CAC 40 borsası yüzde 2, euro ise yüzde 0.7 değer kaybetti. Fransa’nın borç/GSYH oranı AB içinde Yunanistan ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada. Lecornu, Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Macron’un son bir müzakere girişimi talebini kabul ettiğini açıkladı ve “Çarşamba akşamına kadar bunun mümkün olup olmadığını Cumhurbaşkanına bildireceğim” dedi.Krizin kökeni ne?Krizin kökeni, 2024’te yapılan erken genel seçimlere dayanıyor. Seçim sonucunda ortaya çıkan tablo, birbirine yakın üç bloktan oluşan bir ‘askıda parlamento’ yarattı: Sol ittifak, aşırı sağ ve Macron’un merkez-sağ ittifakı. Hiçbiri çoğunluğu elde edemedi.Buna, Fransa’nın derinleşen mali krizi ve 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de eklendi.Fransa basınına göre de ‘Le Monde ve Macron yeniden aday olamayacağı için her parti şimdiden kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor ve bu durum parlamentoda uzlaşmayı daha da zorlaştırıyor.’Pazar akşamı açıklanan kabine, siyasi yelpazenin her tarafından tepki çekti. Kimileri hükümeti ‘aşırı sağa kaymakla’, kimileri ise ‘yeterince sağcı olmamakla’ suçladı.Fransa için sırada ne olabilir?Hükümet kaynakları Fransız medyasına, çarşambaya kadar yürütülen son uzlaşı girişiminin başarısız olması durumunda Macron’un ‘sorumluluğunu üstleneceğini’ söyledi. Ancak bu ifadenin ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.Macron’un seçenekleri ise şöyle:Öte yandan La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi ise ise Macron’un istifası yönündeki çağrılarını yineledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bati-medyasindan-sert-degerlendirmeler-macron-artik-topal-ordek-mi-1099968825.html
fransa
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099983894_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9b0aa2ec42dd1e1aace5cfce2ec8cafa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, macron, lecornu, siyasi kriz, kaos, ne olacak, macron'un seçenekleri, erken seçim, kaçıncı başbakan, le pen
fransa, macron, lecornu, siyasi kriz, kaos, ne olacak, macron'un seçenekleri, erken seçim, kaçıncı başbakan, le pen

Fransa’nın kaotik gününde neler oldu, sırada ne var?

13:01 07.10.2025
Fransa
Fransa - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
Abone ol
Fransa’da son dönemde yaşananlara göre bile pazar günü, Batı basınının yorumuyla ‘iktidar koridorlarında son derece dramatik bir gün’ yaşandı. Son olarak istifa eden Sabastien Lecornu, hükümet kurma çabalarını sürdürmek için başbakanlık görevine iki günlük ek süre aldı. Neler yaşandı, sırada ne var?
Dün sabah saatlerinde, yeni kabinesinin açıklanmasından sadece birkaç saat sonra ve atanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, Başbakan Sabastien Lecornu hükümetiyle birlikte istifasını sundu.

Macron 2 gün istedi

Öğleden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derinleşen siyasi çıkmazdan çıkış yolu bulmak için Lecornu’dan iki gün daha görevde kalmasını istediğini açıkladı.
Bu gelişme, Londra merkezli The Guardian’a göre “Avrupa Birliği’nin en kalabalık ikinci üyesi olan Fransa’nın giderek ‘yönetilemez’ bir ülke haline geldiğini düşündüren olaylar zincirinin son halkası” oldu.

Şimdiye kadar ne oldu?

Eski Savunma Bakanı ve Macron’un yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Lecornu, 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana Macron’un atadığı beşinci başbakandı. Ayrıca geçen yaz erken seçim çağrısının ardından kurulan üçüncü hükümetti.

‘Bazı egolar engel oldu’

Lecornu, istifasının ardından siyasi partilerin ‘inatçılığı’nı suçladı

Uzlaşmaya hazırdım ama her parti diğerinin tamamen kendi programını kabul etmesini istedi. Çalışması için çok az şey gerekiyordu ama partizan tutumlar ve bazı egolar engel oldu.

Piyasalar sarsıldı

Bu gelişme piyasaları da sarstı. CAC 40 borsası yüzde 2, euro ise yüzde 0.7 değer kaybetti. Fransa’nın borç/GSYH oranı AB içinde Yunanistan ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada.
Bu oran AB kurallarının izin verdiği yüzde 60’ın neredeyse iki katı.
Lecornu, Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Macron’un son bir müzakere girişimi talebini kabul ettiğini açıkladı ve “Çarşamba akşamına kadar bunun mümkün olup olmadığını Cumhurbaşkanına bildireceğim” dedi.

Krizin kökeni ne?

Krizin kökeni, 2024’te yapılan erken genel seçimlere dayanıyor. Seçim sonucunda ortaya çıkan tablo, birbirine yakın üç bloktan oluşan bir ‘askıda parlamento’ yarattı: Sol ittifak, aşırı sağ ve Macron’un merkez-sağ ittifakı. Hiçbiri çoğunluğu elde edemedi.
Buna, Fransa’nın derinleşen mali krizi ve 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de eklendi.
Fransa basınına göre de ‘Le Monde ve Macron yeniden aday olamayacağı için her parti şimdiden kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor ve bu durum parlamentoda uzlaşmayı daha da zorlaştırıyor.’
Lecornu, ülkenin devasa bütçe açığını kısmak için ‘kemer sıkma bütçesini’ meclisten geçirmek gibi zor bir görevle karşı karşıyaydı. Bu plan, ondan önce gelen iki başbakan tarafından başarısızlıkla sonuçlandı ve görevden alındılar.
Pazar akşamı açıklanan kabine, siyasi yelpazenin her tarafından tepki çekti. Kimileri hükümeti ‘aşırı sağa kaymakla’, kimileri ise ‘yeterince sağcı olmamakla’ suçladı.

Fransa için sırada ne olabilir?

Hükümet kaynakları Fransız medyasına, çarşambaya kadar yürütülen son uzlaşı girişiminin başarısız olması durumunda Macron’un ‘sorumluluğunu üstleneceğini’ söyledi. Ancak bu ifadenin ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.
Macron’un seçenekleri ise şöyle:
1.
Yeni bir başbakan atamak: Kendi çevresinden bir ismi getirmesi olası görünmüyor. Bazı analistler, Macron’un ‘partilerüstü bir teknokrat’ başbakana yönelebileceğini öne sürüyor.
2.
Meclisi feshedip erken seçim çağrısı yapmak: Macron şimdiye kadar bu seçeneği reddetti.
3.
Cumhurbaşkanlığından istifa etmek: Macron, 2027 seçimlerinden önce görevi bırakmayacağını defalarca vurguladı. Söz konusu seçim, Le Pen’in iktidara gelme olasılığının en yüksek olduğu ‘tarihi bir dönemeç’ olarak görülüyor.
Öte yandan La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi ise ise Macron’un istifası yönündeki çağrılarını yineledi.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
DÜNYA
Batı medyasından sert değerlendirmeler: Macron artık ‘topal ördek’ mi?
Dün, 20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала