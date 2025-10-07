Fransa’nın kaotik gününde neler oldu, sırada ne var?
Fransa
Fransa’da son dönemde yaşananlara göre bile pazar günü, Batı basınının yorumuyla ‘iktidar koridorlarında son derece dramatik bir gün’ yaşandı. Son olarak istifa eden Sabastien Lecornu, hükümet kurma çabalarını sürdürmek için başbakanlık görevine iki günlük ek süre aldı. Neler yaşandı, sırada ne var?
Dün sabah saatlerinde, yeni kabinesinin açıklanmasından sadece birkaç saat sonra ve atanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmemişken, Başbakan Sabastien Lecornu hükümetiyle birlikte istifasını sundu.
Macron 2 gün istedi
Öğleden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, derinleşen siyasi çıkmazdan çıkış yolu bulmak için Lecornu’dan iki gün daha görevde kalmasını istediğini açıkladı.
Bu gelişme, Londra merkezli The Guardian’a göre “Avrupa Birliği’nin en kalabalık ikinci üyesi olan Fransa’nın giderek ‘yönetilemez’ bir ülke haline geldiğini düşündüren olaylar zincirinin son halkası” oldu.
Şimdiye kadar ne oldu?
Eski Savunma Bakanı ve Macron’un yakın müttefiki olan 39 yaşındaki Lecornu, 2022’de yeniden seçilmesinden bu yana Macron’un atadığı beşinci başbakandı. Ayrıca geçen yaz erken seçim çağrısının ardından kurulan üçüncü hükümetti.
‘Bazı egolar engel oldu’
Lecornu, istifasının ardından siyasi partilerin ‘inatçılığı’nı suçladı
Uzlaşmaya hazırdım ama her parti diğerinin tamamen kendi programını kabul etmesini istedi. Çalışması için çok az şey gerekiyordu ama partizan tutumlar ve bazı egolar engel oldu.
Piyasalar sarsıldı
Bu gelişme piyasaları da sarstı. CAC 40 borsası yüzde 2, euro ise yüzde 0.7 değer kaybetti. Fransa’nın borç/GSYH oranı AB içinde Yunanistan ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada.
Bu oran AB kurallarının izin verdiği yüzde 60’ın neredeyse iki katı.
Lecornu, Elysee Sarayı’ndaki görüşmenin ardından Macron’un son bir müzakere girişimi talebini kabul ettiğini açıkladı ve “Çarşamba akşamına kadar bunun mümkün olup olmadığını Cumhurbaşkanına bildireceğim” dedi.
Krizin kökeni ne?
Krizin kökeni, 2024’te yapılan erken genel seçimlere dayanıyor. Seçim sonucunda ortaya çıkan tablo, birbirine yakın üç bloktan oluşan bir ‘askıda parlamento’ yarattı: Sol ittifak, aşırı sağ ve Macron’un merkez-sağ ittifakı. Hiçbiri çoğunluğu elde edemedi.
Buna, Fransa’nın derinleşen mali krizi ve 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri de eklendi.
Fransa basınına göre de ‘Le Monde ve Macron yeniden aday olamayacağı için her parti şimdiden kendi pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor ve bu durum parlamentoda uzlaşmayı daha da zorlaştırıyor.’
Lecornu, ülkenin devasa bütçe açığını kısmak için ‘kemer sıkma bütçesini’ meclisten geçirmek gibi zor bir görevle karşı karşıyaydı. Bu plan, ondan önce gelen iki başbakan tarafından başarısızlıkla sonuçlandı ve görevden alındılar.
Pazar akşamı açıklanan kabine, siyasi yelpazenin her tarafından tepki çekti. Kimileri hükümeti ‘aşırı sağa kaymakla’, kimileri ise ‘yeterince sağcı olmamakla’ suçladı.
Fransa için sırada ne olabilir?
Hükümet kaynakları Fransız medyasına, çarşambaya kadar yürütülen son uzlaşı girişiminin başarısız olması durumunda Macron’un ‘sorumluluğunu üstleneceğini’ söyledi. Ancak bu ifadenin ne anlama geldiği henüz bilinmiyor.
Macron’un seçenekleri ise şöyle:
1.Yeni bir başbakan atamak: Kendi çevresinden bir ismi getirmesi olası görünmüyor. Bazı analistler, Macron’un ‘partilerüstü bir teknokrat’ başbakana yönelebileceğini öne sürüyor.
2.Meclisi feshedip erken seçim çağrısı yapmak: Macron şimdiye kadar bu seçeneği reddetti.
3.Cumhurbaşkanlığından istifa etmek: Macron, 2027 seçimlerinden önce görevi bırakmayacağını defalarca vurguladı. Söz konusu seçim, Le Pen’in iktidara gelme olasılığının en yüksek olduğu ‘tarihi bir dönemeç’ olarak görülüyor.
Öte yandan La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi ise ise Macron’un istifası yönündeki çağrılarını yineledi.