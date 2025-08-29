Ben sadece Sırbistan’a karşı sorumluyum. Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak. Sırbistan Avrupa yolunda ilerliyor. Babama Avrupa yolunun neden önemli olduğunu açıklayamıyorum, çünkü o ahmak değil, çok şey başardı, yüksek öğrenim görmüş biri, ama onlara açıklayamıyorum, çünkü onlar Rusya'yı daha çok seviyorlar ve duygularıyla hareket ediyorlar. Bazıları gerçek argümanları duymak istemiyor. Öte yandan, sadece Avrupa’yı sevenlere, Rusya’nın bizim için neden önemli olduğunu nasıl anlatacağız?