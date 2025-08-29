Türkiye
Vucic: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak
Vucic: Sırbistan, Rusya'ya yaptırım uygulamayacak

04:45 29.08.2025
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını, ancak resmi olarak Belgrad'ın AB yolunda olduğunu söyledi.Vucic yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de değindi ve Çin’i 'en hızlı büyüyen ekonomi' olarak nitelendirdi.
Vucic: Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak

04:45 29.08.2025
Aleksandr Vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını ancak AB yolunda olacağını söyledi. Ayrıca Çin'i 'en hızlı büyüyen ekonomi' olarak nitelendirdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını, ancak resmi olarak Belgrad'ın AB yolunda olduğunu söyledi.
Vucic yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Ben sadece Sırbistan’a karşı sorumluyum. Sırbistan, Rusya’ya yaptırım uygulamayacak. Sırbistan Avrupa yolunda ilerliyor. Babama Avrupa yolunun neden önemli olduğunu açıklayamıyorum, çünkü o ahmak değil, çok şey başardı, yüksek öğrenim görmüş biri, ama onlara açıklayamıyorum, çünkü onlar Rusya'yı daha çok seviyorlar ve duygularıyla hareket ediyorlar. Bazıları gerçek argümanları duymak istemiyor. Öte yandan, sadece Avrupa’yı sevenlere, Rusya’nın bizim için neden önemli olduğunu nasıl anlatacağız?
Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine de değindi ve Çin’i 'en hızlı büyüyen ekonomi' olarak nitelendirdi.
