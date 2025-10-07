https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/sgk-uyardi-k-harfine-dikkat-hizmet-dokumunuzu-kontrol-edin-emekli-olamayabilirsiniz-1099977356.html

SGK uyardı, 'K' harfine dikkat: Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz

SGK uyardı, 'K' harfine dikkat: Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı. "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T10:55+0300

2025-10-07T10:55+0300

2025-10-07T10:56+0300

ekonomi̇

sgk

sgk uzmanı

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

emeklilik

emeklilik yaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/14/1065979785_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6a1ccaa8f46e2b1caa84e0da10dd6a6c.jpg

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bir bilgi paylaşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından, emeklilik şartlarını da değiştirebilecek bir konuda uyarıda bulundu.SGK'dan 'K' harfi uyarısı: Hizmet dökümünü kontrol edinSGK, hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi ve "K" harfinin bulunması halinde olacakları açıkladı.Hizmet dökümünde 'K' harfi varsa ne olur?Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.Emekli olunduysa ne olur?Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sgkdan-emeklilere-tebligat-3-gun-sure-verildi-maaslar-faiziyle-geri-isteniyor-1099905119.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk'dan 'k' harfi uyarısı, sgk uyarı, sgk k harfi, k harfi sgk nedir, sgk k harfi olunca ne oluyor, sgk emeklilik, kontrollü i̇ş yeri, kontrollü i̇ş yeri ne demek