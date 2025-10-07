Türkiye
SGK uyardı, 'K' harfine dikkat: Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
SGK uyardı, 'K' harfine dikkat: Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz
Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı. "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından... 07.10.2025
Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bir bilgi paylaşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından, emeklilik şartlarını da değiştirebilecek bir konuda uyarıda bulundu.SGK'dan 'K' harfi uyarısı: Hizmet dökümünü kontrol edinSGK, hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi ve "K" harfinin bulunması halinde olacakları açıkladı.Hizmet dökümünde 'K' harfi varsa ne olur?Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.Emekli olunduysa ne olur?Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.
SGK uyardı, 'K' harfine dikkat: Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz

10:55 07.10.2025
Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde 'K' harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı. "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.
Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren bir bilgi paylaşıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu sosyal medya hesabından, emeklilik şartlarını da değiştirebilecek bir konuda uyarıda bulundu.

SGK'dan 'K' harfi uyarısı: Hizmet dökümünü kontrol edin

SGK, hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi ve "K" harfinin bulunması halinde olacakları açıkladı.

Hizmet dökümünde 'K' harfi varsa ne olur?

Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.

Emekli olunduysa ne olur?

Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.
