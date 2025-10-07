Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/saldiridaki-sir-perdesi-aralaniyor-avukat-okteme-saldirinin-talimatinin-yurtdisindan-geldigi-ortaya-1099992422.html
Saldırıdaki sır perdesi aralanıyor: Avukat Öktem'e saldırının talimatının yurtdışından geldiği değerlendiriliyor
Saldırıdaki sır perdesi aralanıyor: Avukat Öktem'e saldırının talimatının yurtdışından geldiği değerlendiriliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesi tarafından verildiği... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T15:42+0300
2025-10-07T15:46+0300
türki̇ye
serdar öktem
i̇stanbul
mecidiyeköy
organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
saldırı
suç örgütü
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099965271_42:0:494:254_1920x0_80_0_0_797ad7e917ff814d3955205ab9f6f087.jpg
İstanbul Mecidiyeköy'de dün Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının talimatının, yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği değerlendiriliyor. Siyah giyimli ve kar maskeli saldırganlar yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatmıştı.Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etti. Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu. Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı, taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Suç aletleri de atıldıkları yerde bulunmuştu. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/avukat-serdar-oktem-silahli-saldiriya-ugradi-1099965078.html
türki̇ye
i̇stanbul
mecidiyeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099965271_98:0:437:254_1920x0_80_0_0_bd78528b7f206f68e113085fdb6fe94c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
serdar öktem, i̇stanbul, mecidiyeköy, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, saldırı, suç örgütü, organize suç örgütü
serdar öktem, i̇stanbul, mecidiyeköy, organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, saldırı, suç örgütü, organize suç örgütü

Saldırıdaki sır perdesi aralanıyor: Avukat Öktem'e saldırının talimatının yurtdışından geldiği değerlendiriliyor

15:42 07.10.2025 (güncellendi: 15:46 07.10.2025)
© FotoğrafSerdar Öktem
Serdar Öktem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesi tarafından verildiği değerlendiriliyor
İstanbul Mecidiyeköy'de dün Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının talimatının, yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği değerlendiriliyor.

Siyah giyimli ve kar maskeli saldırganlar yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatmıştı.
Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etti. Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu. Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı, taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Suç aletleri de atıldıkları yerde bulunmuştu. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Serdar Öktem cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
TÜRKİYE
Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Dün, 17:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала