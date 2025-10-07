https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/saldiridaki-sir-perdesi-aralaniyor-avukat-okteme-saldirinin-talimatinin-yurtdisindan-geldigi-ortaya-1099992422.html

Saldırıdaki sır perdesi aralanıyor: Avukat Öktem'e saldırının talimatının yurtdışından geldiği değerlendiriliyor

Saldırıdaki sır perdesi aralanıyor: Avukat Öktem'e saldırının talimatının yurtdışından geldiği değerlendiriliyor

İstanbul'da avukat Serdar Öktem'in hayatını kaybettiği saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesi tarafından verildiği

İstanbul Mecidiyeköy'de dün Sinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıyla ilgili yapılan çalışmalarda, saldırının talimatının, yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesince verildiği değerlendiriliyor. Siyah giyimli ve kar maskeli saldırganlar yakalandıİstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Öktem'in Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, trafikte beklediği sırada silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlatmıştı.Olayın ardından teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler, saldırının siyah giyimli ve kar maskeli 5 kişi tarafından gerçekleştiğini, zanlıların kullandığı aracın sahte plakalı olduğunu tespit etti. Sıkı takip sonucu aracın bir benzinlikten nakit olarak yakıt aldığını belirleyen İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında zanlıların Arnavutköy'de olduğunu belirleyen ekipler, emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı'na haber vererek, ilçenin giriş ve çıkış noktalarında uygulama alanları kurdurup şüpheli görülen tüm araç ve kişileri durdurdu. Denetimlerde bir taksi içerisinde olayı gerçekleştiren 5 zanlı yakalandı, taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Suç aletleri de atıldıkları yerde bulunmuştu. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

