https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/robin-williamsin-kizindan-yapay-zeka-isyani-sanat-yapmiyorsunuz-1099977160.html

Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz

Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz

Sputnik Türkiye

2014 hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendine gönderenlere ateş... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T10:59+0300

2025-10-07T10:59+0300

2025-10-07T10:59+0300

yaşam

robin williams

hollywood

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099977003_0:65:712:465_1920x0_80_0_0_3a737121a33a4e828004ffae921c3c32.jpg

2014'te kendi hayatını alan Robin Williams'ın kızı Zelda, sosyal medya üzerinden babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendisine gönderenlere sert çıktı. Zelda Williams "Lütfen bana babamın yapay zeka videolarını göndermeyi bırakın" diye çağrıda bulunarak bu videoların sanat olmadığını belirtti.Ünlü film yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda, yapay zekayı "gelecek" olarak tanımlanmasını şiddetle eleştirerek şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/dunyaca-unlu-yildizin-7-ekimdeki-istanbul-konseri-iptal-edildi-1099941779.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robin williams, hollywood, yapay zeka