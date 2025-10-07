Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/robin-williamsin-kizindan-yapay-zeka-isyani-sanat-yapmiyorsunuz-1099977160.html
Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz
Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz
Sputnik Türkiye
2014 hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendine gönderenlere ateş... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T10:59+0300
2025-10-07T10:59+0300
yaşam
robin williams
hollywood
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099977003_0:65:712:465_1920x0_80_0_0_3a737121a33a4e828004ffae921c3c32.jpg
2014'te kendi hayatını alan Robin Williams'ın kızı Zelda, sosyal medya üzerinden babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendisine gönderenlere sert çıktı. Zelda Williams "Lütfen bana babamın yapay zeka videolarını göndermeyi bırakın" diye çağrıda bulunarak bu videoların sanat olmadığını belirtti.Ünlü film yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda, yapay zekayı "gelecek" olarak tanımlanmasını şiddetle eleştirerek şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/dunyaca-unlu-yildizin-7-ekimdeki-istanbul-konseri-iptal-edildi-1099941779.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099977003_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_2300d50e5de8da5f1b7b61eeb40786de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
robin williams, hollywood, yapay zeka
robin williams, hollywood, yapay zeka

Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz

10:59 07.10.2025
© AP Photo / Katy WinnRobin Williams'ın kızı babasının yapay zeka videosunu yapıp kendisine gönderenlere ateş püskürdü
Robin Williams'ın kızı babasının yapay zeka videosunu yapıp kendisine gönderenlere ateş püskürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Katy Winn
Abone ol
2014 hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendine gönderenlere ateş püskürdü. Zelda Williams "Sanat yapmıyorsunuz, insan hayatlarından, sanat ve müzik tarihinden iğrenç, aşırı işlenmiş sosisli sandviçler yapıyorsunuz" dedi.
2014'te kendi hayatını alan Robin Williams'ın kızı Zelda, sosyal medya üzerinden babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendisine gönderenlere sert çıktı. Zelda Williams "Lütfen bana babamın yapay zeka videolarını göndermeyi bırakın" diye çağrıda bulunarak bu videoların sanat olmadığını belirtti.
Ünlü film yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda, yapay zekayı "gelecek" olarak tanımlanmasını şiddetle eleştirerek şunları kaydetti:
"Sanat yapmıyorsunuz, insan hayatlarından, sanat ve müzik tarihinden iğrenç, aşırı işlenmiş sosisli sandviçler yapıyorsunuz ve sonra bunları başkalarının boğazına tıkıştırıp size küçük bir onay verip beğenmelerini umuyorsunuz. İğrenç."
Dünyaca ünlü yıldızın 7 Ekim'deki İstanbul konseri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2025
YAŞAM
Dünyaca ünlü yıldızın 7 Ekim'deki İstanbul konseri iptal edildi
Dün, 07:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала