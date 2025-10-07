Robin Williams'ın kızından yapay zeka isyanı: Sanat yapmıyorsunuz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/robin-williamsin-kizindan-yapay-zeka-isyani-sanat-yapmiyorsunuz-1099977160.html
2014 hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendine gönderenlere ateş püskürdü.
2014'te kendi hayatını alan Robin Williams'ın kızı Zelda, sosyal medya üzerinden babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendisine gönderenlere sert çıktı. Zelda Williams "Lütfen bana babamın yapay zeka videolarını göndermeyi bırakın" diye çağrıda bulunarak bu videoların sanat olmadığını belirtti.Ünlü film yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda, yapay zekayı "gelecek" olarak tanımlanmasını şiddetle eleştirerek şunları kaydetti:
2014 hayatını kaybeden ünlü Hollywood yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekayla videolarını yapıp kendine gönderenlere ateş püskürdü. Zelda Williams "Sanat yapmıyorsunuz, insan hayatlarından, sanat ve müzik tarihinden iğrenç, aşırı işlenmiş sosisli sandviçler yapıyorsunuz" dedi.
Ünlü film yıldızı Robin Williams'ın kızı Zelda, yapay zekayı "gelecek" olarak tanımlanmasını şiddetle eleştirerek şunları kaydetti:
"Sanat yapmıyorsunuz, insan hayatlarından, sanat ve müzik tarihinden iğrenç, aşırı işlenmiş sosisli sandviçler yapıyorsunuz ve sonra bunları başkalarının boğazına tıkıştırıp size küçük bir onay verip beğenmelerini umuyorsunuz. İğrenç."