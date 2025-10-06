Dünyaca ünlü yıldızın 7 Ekim'deki İstanbul konseri iptal edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/dunyaca-unlu-yildizin-7-ekimdeki-istanbul-konseri-iptal-edildi-1099941779.html
Take That grubunun eski üyesi ve dünyaca ünlü sanatçı Robbie Willams'ın 7 Ekim'deki İstanbul konseri valilik kararıyla iptal edildi. Kararın gerekçesi "kamu... 06.10.2025
2025-10-06T07:36+0300
2025-10-06T07:36+0300
2025-10-06T09:16+0300
Dünyaca ünlü yıldızın konserini organize eden Atlantis Yapım, 7 Ekim’de yapılması planlanan Robbie Williams konserinin İstanbul Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Kararın gerekçesi "kamu güvenliği" olarak açıklandı.Organizatör şirket, bilet iadesinin biletlerin alındığı platformlar üzerinden yapılacağını açıkladı.Daha önce 9 Haziran’da yapılan açıklamada, konserin Festival Park Yenikapı’dan İTÜ Stadyumu’na taşındığı duyurulmuştu.Filistin’de saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinde yeniden başlamıştı, 7 Ekim'de olayların ikinci yıldönümü idrak edilecek.Konserin iptalinin ardından Robbie Williams, Instagram hesabında şu ifadeleri paylaştı:
07:36 06.10.2025 (güncellendi: 09:16 06.10.2025)
Take That grubunun eski üyesi ve dünyaca ünlü sanatçı Robbie Willams'ın 7 Ekim'deki İstanbul konseri valilik kararıyla iptal edildi. Kararın gerekçesi "kamu güvenliği" olarak açıklandı. Filistin’de saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinde yeniden başlamıştı, 7 Ekim'de olayların ikinci yıldönümü idrak edilecek.
Dünyaca ünlü yıldızın konserini organize eden Atlantis Yapım, 7 Ekim’de yapılması planlanan Robbie Williams konserinin İstanbul Valiliği kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Kararın gerekçesi "kamu güvenliği" olarak açıklandı.
Organizatör şirket, bilet iadesinin biletlerin alındığı platformlar üzerinden yapılacağını açıkladı.
Daha önce 9 Haziran’da yapılan açıklamada, konserin Festival Park Yenikapı’dan İTÜ Stadyumu’na taşındığı duyurulmuştu.
Filistin’de saldırılar, 7 Ekim 2023 tarihinde yeniden başlamıştı, 7 Ekim'de olayların ikinci yıldönümü idrak edilecek.
Konserin iptalinin ardından Robbie Williams, Instagram hesabında şu ifadeleri paylaştı:
“İstanbul’da gelecek hafta sahne alamayacağım için çok üzgünüm. Yetkililer kamu güvenliği gerekçesiyle konseri iptal etti. Hayranlarımın güvenliğini riske atmak istemem, güvenlik her şeyden önce gelir.”