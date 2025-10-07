https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/putin-dogum-gununde-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-toplanti-yapmayi-planliyor-1099976728.html

Putin, doğum gününde Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yapmayı planlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü olan 7 Ekim'de Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çalışma toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Bugün 73... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum günü olan 7 Ekim'de Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle çalışma toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Bugün 73 yaşını dolduran Rus liderin programında ayrıca yabancı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri de yer alıyor.Rus lider genel olarak doğum gününü çalışma ortamında geçiriyor.Putin bugün geleneksel olarak diğer ülke liderlerinin tebriklerini kabul edecek. Rusya Devlet Başkanı’na tebrikler sadece liderler tarafından değil, aynı zamanda Rus siyasiler ve kamu figürleri, bilim insanları, sporcular, kültür ve sanat dünyasından bilinen isimler tarafından da gönderiliyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada Putin'in salı günü çok sayıda uluslararası telefon görüşmesi yapmasının planlandığını, Rus liderin öğleden sonra ise Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştireceğini açıklamıştı.Peskov aynı zamanda, Putin'in bugün için işlerinin yanı sıra kişisel planları da olduğunu, Rus liderin genellikle doğum günün en azından bir kısmını dostları, ailesi ve yakınlarıyla bir arada geçirdiğini ifade etmişti.

